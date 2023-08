Skaistuma izaicinājums un ideāls – Bārbijas pēda

Patīk tas vai nē, bet lelle Bārbija ir ikona, kura visticamāk šādā pozīcijā būs arī turpmāko desmitgadi. Nereālās, kritizētās auguma proporcijas, pateicoties režisores Grētas Gervikas filmai, jau atkal tiek dievinātas un atdarinātas. Tā ir noticis arī ar plastmasas lelles augsto pēdu izliekumu.

Laikā, kad tika prezentēts filmas treileris, "TikTok" sociālā tīkla lietotāja Šenna Skribere demonstrēja video, kurā atdarina aktrises Margotas Robijas varoni mirklī, kad viņa izkāpj no augstpapēžu kurpēm un pēdas (bez atbalsta) paliek augstu izliektas. Skaidra lieta, ka aina ir gracioza, ķermenis izskatās slaidāks un garāks.

Te ir ko teikt arī ārstiem – podiatriem – , ka 20 procentiem no pasaules iedzīvotāju ir augsts pēdas velves izliekums un to nesauc par Bārbijas pēdu, bet gan dobo pēdu (pes cavus) un ar to ir ļoti sāpīgi sadzīvot.

Pēdu izaicinājumam "TikTok" vietnē ir gandrīz 60 miljoni skatījumu. Viens par otru efektīgāks un asprātīgāks, piemēram, lietotāja lieof.lori to paveikusi izkāpjot no balerīnu čībiņām.

"Pēdējā laikā daudzi pacienti man jautā par Bārbijas pēdām. Esmu pārsteigts, ka šī tendence nesākās jau agrāk. Bārbijas pēdiņas ir labākas kā augstpapēžu kurpju valkāšana, jo šāds pēdas stāvoklis tiek panākts īslaicīgi. Tā pozējot, izskatīsieties garāka, bet ikri muskuļotāki. Tomēr, ja to darīsiet ilglaicīgi, var rasties ikru saīsināšanās problēmas un pēdas velves sāpes," izdevumā "Who What Wear" skaidro podiatrs Bobijs Pourzia.

Viņa kolēģe Mariana Jau izdevumā "Popsugar" arī nesaskata problēmu īslaicīgā eksperimentēšanā, bet brīdina par centības kaitniecisko efektu: "Ilgstoši turot pēdu nedabiskā stāvoklī, palielinās muskuļu nelīdzsvarotības, potīšu sastiepuma, pēdu un ikru sāpju risks."

