Speciālista padomi, kā pārvarēt bailes no zobārsta

Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūta protēzista Arnolda Bites padomi, kā pārvarēt satraukumu un pat paniku no zobārsta. Tā, lai šī fobija netraucē zobu pārbaudi un ārstēšanu, un dienu nepārvērš šausmīgā murgā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lielai daļai cilvēku zobārsta apmeklējums un līdzvērtīgas procedūras var izraisīt tādas nepārvaramas emocijas kā satraukums, nemiers, pastāvīgas bailes un panika. Iemesli šai dentofobijai var būt visdažādākie – nepatīkama pieredze, bērnības trauma, bailes zaudēt kontroli vai stāsti par padomju laika zobārstniecību.

Apzināties un pieņemt bailes

Paniskas bailes no zobu procedūrām ir sastopamas visa vecuma cilvēkiem. Uzreiz jāuzsver, ka bailes ir pavisam dabiska parādība. Tās var izpausties gan speciālista apmeklējuma laikā, gan no domas vien par gaidāmo vizīti. Nereti baiļu iespaidā var rasties vēlme pārcelt ieplānoto procedūru vai pilnībā atteikties no speciālista konsultācijas, kas ilgtermiņā nozīmē lielākus bojājumus, sāpes un ārstniecības izmaksas.

Viens no risinājumiem ir pakāpeniskās iedarbības terapija, kas paredz identificēšanos ar konkrētā speciālista vidi. Ieteicams apskatīt attēlus ar zobārsta kabinetu un instrumentiem, emocionāli sagatavoties vienkāršai procedūrai, piemēram, zobu tīrīšanai vai rentgenam. Pakāpeniski, ar laiku veidosies pieradums pie stomatoloģijas vides un speciālistiem, kas mazinās satraukumu sarežģītākās procedūrās kopā ar relaksācijas terapijas metodēm.

Relaksācijas terapijas metodes

Ņemot vērā, ka stress ir cilvēka organisma reakcija uz emocionāli spēcīgu kairinājumu, tad relaksācijas terapijas spēlē vitāli būtisku lomu uz mūsu organismu. Tās ir īpaši vērtīgas, lai pirms problēmsituācijām stabilizētu sirdsdarbību, mazinātu spriedzi muskuļos un uzlabotu garastāvokli. Lielākoties pastāv sešas zinātniskās metodes stresa mazināšanai, kas saistītas ar meditāciju, vingrošanu, dziļo elpošanu, kā arī progresīvo relaksāciju jeb muskuļu īslaicīgu sasprindzināšanu un atslābināšanu.

Lai pārvaldītu trauksmi pirms zobārstniecības procedūras, ieteicams izmantot vienu no relaksācijas metodēm, kas pietiekami efektīvi mazinās stresu. Pirms gaidāmā apmeklējumu noderēs daudzpusīgi meditācijas un fizisku aktivitāšu vingrinājumi (publiski atrodami tiešsaistes resursos). Savukārt, īsi pirms procedūras aicinu uz lēnu un dziļu elpošanu, kas atbrīvos ķermeni un prātu. Vienlaikus ir svarīgi atgādināt, ka ikkatram ir vēlams individuāli izvēlēties un izmēģināt sev piemērotākās pieejas.

Sedācija un medikamenti

Līdz ar visiem veiktajiem priekšdarbiem, zobu speciālista kabinetā varat izvēlēties sedācijas iespējas. Zinātniski pārbaudītas metodes, kas norisinās anesteziologa uzraudzībā un iedalāmas trīs veidos: perorālā, inhalācijas un intravenozā. No tām populārākās ir pēdējās divas. Pārsvarā inhalācijas sedācijās izmanto slāpekļa oksidula gāzi jeb "smieklu gāzi". Šī pieeja ir izplatītāka bērnu stomatoloģijā, efektīvi samazinot uztraukumu un sāpes. Droša metode gan bērniem, gan pieaugušajiem, jo inhalācijas laikā pacientam nodrošina spontānu elpošanu, saglabā elpceļu refleksus un stabilu hemodinamiku. Paralēli pastāv zobārstniecība kontrolētā miegā jeb intravenozā sedācijā, kas visbiežāk ir pielietota pieaugušu pacientu ārstēšanā. Sedatīvo medikamentu ievada asinsritē, lai mazinātu tūlītējas apziņas reakcijas uz ārējiem stimuliem un atslābinātu ķermeņi. Abos gadījumos izmanto nomierinošus līdzekļus cilvēkiem, kuriem ir trauksme vai personām, kurām plānota ilgstoša procedūra. Sedācija ir efektīva un atbilstoša pacientiem ar dentofobiju, taču medikamenti var izraisīt blakusparādības, tāpēc par vēlamo sedācijas piemērotību rūpīgi konsultēties ar speciālistu.

Uzticams zobu speciālists

Cilvēkam, kurš izvairās no zobu speciālistiem, neapšaubāmi, ir nepieciešama specializēta un empātiska attieksme. Viņam ir svarīgi pakāpeniski pierast pie konkrētās stomatoloģijas vietas un speciālista, tādēļ saprotošs zobārsts vienmēr sāks ar komunikāciju un uzmanīgu pacienta adaptēšanu videi. Tas nozīmē, ka bieži vien pirmais nosacījums veiksmīgai stresa pārvaldībai ir atbalstošs zobu speciālists. Tāpēc ieteicams izvēlēties zobu speciālistu, kuram uzticēsiet bailes un kopā tās mēģināsiet pārvarēt. Speciālists jāinformē par baiļu stresoriem, kas sniegs ieskatu kā pārvarēt dentofobijas cēloņus. Atkarībā no sniegtās informācijas, pastāvēs lielāka varbūtība izvēlēties arī atbilstīgāko ārstēšanas metodi un soļus, lai uzlabotu personīgo pieredzi zobu speciālista kabinetā bez sāpēm un stresa.

Trešo pušu atbalsts

Baiļu pārvarēšanas metožu klāsts ir plašs, bet cilvēkiem ar izteiktu stipru fobiju zobārsta apmeklējums var sagādāt asi nepatīkamus traucējumus. Efektīva stratēģija var būt līdzcilvēku iesaiste, lai ar sarunām un atbalstu saņemtu iedrošinājumu. Alternatīva ir līdzvērtīgu pieredžu apzināšana, kas ļaus apzināties, ka dentofobija galu galā ir pārvarama. Protams, situācijā, ja abi varianti nerada pārliecību par vizīti, tad aicinu konsultēties ar psihoterapeitu. Psihoterapeits pilnveidos prasmi kontrolēt tās domas, kas nav racionāli pamatotas, lai pārvērstu jaunās, mazinot panikas vai trauksmes simptomus. Galvenais atcerēties, ka dentofobijas pārvarēšana prasa laiku un pacietību. Bet ar pareizām metodēm, empātisku zobu speciālistu un piemērotu ārstēšanu vairākumam cilvēku sekmīgi izdevies pārvarēt šo fobiju un parūpēties par mutes dobuma veselību.