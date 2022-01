Stingrā trenere Nika Linde par motivāciju: Vīrs un bērni nav iemesls nesportot

Iekšējā un ārējā motivācijas darbojas mijiedarbībā, uzskata Linde. Ārējo faktoru vadīti, cilvēki rīkojas drauga, draudzenes, vīra, bērnu, "Instagram" noskatīta dzīves modeļa, arī Jaunā gada ietekmē. "Ārējā motivācija var raisīt iekšējas sajūtas – arī tevi var pārņemt vēlme sasniegt konkrēto mērķi," viņa skaidro. "Nesanāk tad, ja izvēlies ne savu mērķi, dari to kāda cita dēļ. Piemēram, vīrs visu laiku saka: "Ej taču sportot!", un viņa dēļ tu arī ej. Bet tas nekad nestrādās ilgtermiņā, jo to neizlēmi pats. Un tu nezini, vai tev to tiešām vajag." Apņemoties Jaunajā gadā uzsākt kaut ko jaunu, stāsts ir ļoti līdzīgs. "Ja apņemies, pats skaidri zinādams, kāpēc to gribi, kādu rezultātu gribi sasniegt, kāds būs rīcības plāns un ko ar to darīsi, tu to panāksi."

Tu, piemēram, Jaunajā gadā esi uzlicis sev mērķi – būt fiziski aktīvākam un trīs reizes nedēļā sportot. Tu ieplāno aktīvu izkustēšanos no rītiem, pirms darba, tā, lai spētu izpildīt konkrētos uzdevumus. Āķis slēpjas tajā, ka nekoncentrē savu uzmanību uz nomestajiem kilogramiem. "Es sev par mērķi uzlieku nevis gala rezultātu, kas kādreiz varētu būt, bet gan apņemos izdarīt procesu, kas vedīs pie gala rezultāta. Un, kad pirmajā nedēļā to izdaru, konstatēju – jā, man izdevās trīs reizes nedēļā noturēt treniņu – tieši, kā biju sev solījusi! Sasniedzu pirmo mērķi, un manī rodas motivācija darīt tālāk, jo piedzīvoju pozitīvu pieredzi ar savu mērķi." Linde uzsver, ka cilvēki bieži vien sev uzliek pārāk tālejošus, pārāk nesasniedzamus un nereālistiskus mērķus, kā rezultātā paši nenotic, ka varētu tos sasniegt. Un, protams, pa ceļam sastaptās vilšanās tikai met atpakaļ vai pat pavisam atgrūž no mērķa. "Šis ir stāsts par to, kāpēc cilvēks 10 reizes gadā mēģina uzsākt fiziskās aktivitātes vai tievēšanu. Pirmkārt, viņš to dara nepareizu iemeslu dēļ. Otrkārt, viņš motivāciju nemeklē sevī, bet kādā notikumā vai faktorā. Un tajā brīdī viņš neuzliek atbildību uz sevi. Kad esi pieaudzis, to dari tu – mans mērķis, mana motivācija, manas darbības. Un es eju un izdaru!"

Cik liels un ambiciozs ir pirmais solis?



Šobrīd šķiet, ka laiks līdz vasarai vēl ir kā līdz kosmosam, tāpēc mērķis, piemēram, tikt sevis izvēlētajā kleitā, sagaidot gada siltākos mēnešus, nav nemaz tik nereāls. Kā skaidro fitnesa trenere, jāatbild sev uz ļoti konkrētiem jautājumiem. Tostarp – kas tev ir jādara, lai šo mērķi sasniegtu? "Un jāsniedz pašam sev atbilde, kāds būs tavs rīcības plāns. Pēc tam to uzraksti uz lapiņas. Raksti, ka apzinies – dzīvesveids, kādu esi līdz šim piekopis, novedis līdz dzīvei šeit un tagad. Ja vēlies citu rezultātu, jāmaina ceļš, metode, taktika. Tātad, ja neesi bijis fiziski aktīvs, kaut kas šajā lietā jāmaina. Ko vari darīt? Pirmkārt, pajautāt sev, cik daudz laika nedēļas ietvaros vari atbrīvot fiziskajām aktivitātēm. Pavisam godīgi. Pasaules Veselības organizācija pieaugušam cilvēkam rekomendē nedēļas laikā savākt vismaz 150 minūtes fizisko aktivitāšu. Un tad sadali, kā vien vari – vai tās ir sešas reizes pa 25 minūtēm, vai tās ir trīs reizes pa stundai. Izvērtē savu laiku un ļoti objektīvi saproti, kad tavā ikdienas grafikā tas būtu reāli."