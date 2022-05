Tu pamani to, ko citi neredz. Par vecākiem un viņu bērniem ar autismu

"Grūtākais ir tas, ka, mēģinot nomierināt bērnu, viņš nomierinās tikai tad, kad viņu ievieto savā gultiņā. Tad saproti, ka kaut kas tiešām nav kārtībā. Droši vien daudzas māmiņas tajā laikā domā, ka ir sliktas mammas savam bērnam, ja nevar tam emocionāli piekļūt," novērojusi Mikulenaite.

Arī šo bērnu kustības attīstās citādāk nekā ierastas attīstības bērniem. Bērns izdara dažas dīvainas kustības, neizmanto noteiktas reakcijas, kuras viņam vajadzētu izmantot. Ārste uzsver, ka mūsdienās ir veikti daudzi pētījumi, kas pierādījuši – agrīno motorisko traucējumu pamanīšana un palīdzība tos koriģēt ir svarīga ne tikai pašu kustību uzlabošanai, bet arī valodai, sociālajai attīstībai un adaptācijai. "Ja mēs ļoti laicīgi pamanām šīs izmaiņas, var laicīgi palīdzēt. Tāpēc es to uzsveru un vienmēr saku saviem vecākiem – nebaidieties iet pie ārstiem, neviens mazajiem diagnozi nerakstīs," mudina ārste.

Kas palīdz ģimenēm?

Ja uztrauc viens vai otrs simptoms, vispirms jādodas pie ģimenes ārsta, un tad ļoti svarīgi ir apmeklēt atbilstošu speciālistu. "Mums Lietuvā ir agrīnās rehabilitācijas shēma. Var vērsties arī pie psihiatriem, kuri arī jau laikus var redzēt, vai bērnam ir vai nav attīstības traucējumi. Un aizdomu un identificēšanas gadījumā bērnu nosūtīs pie attīstības speciālista un sastādīs individuālu palīdzības plānu," skaidroja speciāliste.

Mikulenaite uzsver, ka īpaši svarīgi ir tas, ka vecāki paši māca bērniem komunicēt, veidot attiecības, mudina atdarināt citus un spēlēt spēles kopā. "Ja bērns nerunā vai runā tikai (nenoteiktus) vārdus un nevar izteikt savas vajadzības, viņam jādod iespēja tās izteikt. Ja bērns nevar pateikt, ko viņam vajag vai to nevēlas darīt, tad viņš to izteiks savā uzvedībā, un tad runāsim par sliktu uzvedību vidē, kurā tobrīd atradīsies – veikalā, klīnikā vai citur. Kad bērns slikti uzvedas, ir grūti pašam bērnam un vecākiem, jo visi apkārtējie to redz un izsaka komentārus. Tāpēc jau no mazotnes ir ļoti svarīgi komunicēt ar bērnu un dot viņam to saziņas līdzekli, sistēmu, caur kuru viņš var nodot savu vēstījumu," viņa pamāca.

Ģimenes jūtas atstumtas

Ārste neslēpj, ka, piedzimstot citādam bērnam, ģimenes piedzīvo ģimenes krīzi un zaudējuma sajūtu, kuram ir noteikti posmi. Vispirms ir šoks, pēc tam – noliegšana, tad tā pārvēršas dusmās, pēc tam ļoti bieži vecāki piedzīvo depresiju, sarūgtinājumu, ka, pieliekot tik daudz pūļu, sapnis tomēr netiek sasniegts. Pēdējais posms – samierināšanās – nāk tikai dažus gadus vēlāk.

"Godīgi sakot, es nezinu, vai to var saukt par samierināšanos. Būtu labi, ja sabiedrība palīdzētu ģimenei sadzīvot ar šādu bērnu, bet nereti ir otrādi, ģimenes izjūt vides spiedienu – bērns nav gaidīts bērnudārzā, tas pats notiek skolā, un ir liels psiholoģiskās palīdzības trūkums. Tas ir patiešām liels trieciens ģimenei," nenoliedz ārste.

Vispārizglītojošajām skolām būs jāgatavojas

Mikulenaite ir pārliecināta, ka visiem bērniem jāmācās vienās skolās, un ļoti priecājas, ka no 2024.g. septembra Lietuvas skolām vairs nebūs tiesību teikt, ka bērns tām nav piemērots. Ārste stāsta, ka tad, kad vispārizglītojošajā skolā ieradīsies bērns ar autismu, izglītības iestādei būs jābūt gatavai šo bērnu pieņemt, viņam būs nepieciešami palīgi, jāpielāgo vide, un, iespējams, būs vajadzīga noteikta dienas kārtība, bērnam jāzina visas dienas struktūra. Tomēr lielākā problēma ir sliktā valodas izpratne, tāpēc ārste atkārtoti uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi jau no mazotnes paplašināt bērna valodas izpratni, lai viņam daudz ko vēlāk varētu izskaidrot.