Tu tikai gribi mani zārkā ielikt un naudu nozagt! Kā sadzīvot ar demenci tuviniekam

"Kāpēc vēl neesat uz vakariņām? Man jau galds saklāts!" vaicā Sarmītes mamma. "Bet, mammu, tu taču mūs nemaz neuzaicināji..." seko atbilde no meitas. Šis ir reāls stāsts no ģimenes mums līdzās – Sarmītei katru dienu jāpieņem, ka atmiņas traucējumu dēļ mamma vairs nav tas cilvēks, kas pirms vairākiem gadiem.

Tiešā veidā prāta spēju traucējumi jeb demence parasti skar cilvēkus gados – mūsu vecākus un vecvecākus –, taču tie pilnībā maina visu tuvinieku dzīves. Ja tevi neatceras, stāsta murgiem līdzīgas pasakas vai pieprasa atdot it kā nozagto naudu kāds kaimiņš vai paziņa, to varētu arī neņemt pie sirds. Bet, ja "pāridarītājs" vai "pazudušais" ir tavs tuvākais radinieks, sāpe ir ļoti, ļoti liela.

Vakariņas, kas nekad netika norunātas



Sarmītes mamma šogad svinēs 90. dzimšanas dienu. Viņa nodzīvojusi ilgu, laimīgu un veselīgu mūžu – pasaulē laidusi divas meitas, sagaidījusi četrus mazbērnus, rokās turējusi divus mazmazbērnus un ar vīru atzīmējusi sirdssiltas zelta kāzas. Pirms trim gadiem mammas dzīvei tika izsists pamats zem kājām – mūžībā devās viņas sirdsdraugs, kas sagrieza kundzes pasauli kājām gaisā. "Atmiņas traucējumi viņai nekad iepriekš netika konstatēti, taču pirms diviem gadiem sākām pamanīt, ka atmiņa "pieklibo"," stāsta Sarmīte. "Vispirms sāka "ķerties" īstermiņa sarunas. Respektīvi, viņa sāka neatcerēties ļoti nesenas sarunas un notikumus."

Mammas izpausme ir naids un dusmas, Sarmīte turpina. "Tas nāk komplektā ar atmiņas traucējumiem. Un tad viņa kļūst dusmīga, ka neatceras, ko apsolījusi vai teikusi, vai sarunājusi. Pēkšņi sāk izdomāt kaut ko savā galvā. Zvana un prasa: "Kāpēc vēl neesat uz vakariņām?", lai gan patiesībā nekad tāda saruna nav notikusi. Ar to ir ļoti grūti sadzīvot, jo dažreiz šķiet – viņa atceras ļoti daudz. Mamma atminas, ka iedevusi piecus eiro vai lūgusi konkrētu lietu atnest no veikala, un tad rodas sajūta – ko grib, to atceras. Ja negrib atcerēties, tad laiž gar ausīm."