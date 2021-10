Vai dezodoranta lietošana kaitē? Mīti un fakti par krūšu veselību

Teju katram mēnesim sabiedrība ir piešķīrusi kādu neoficiālu darbiņu – popularizēt svarīgu problēmjautājumu, par kuru šajā laikā diskutē vairāk nekā citās sezonās. Jau vēstījām, ka oktobrī vari iesaistīties izaicinājumā un 30 dienas atteikties no alkohola lietošanas (tā dēvētajā "Sober October"), taču pāri visam šis mēnesis aizrit rozā lentīšu zīmē. Oktobris ir krūts veselības mēnesis – laiks kad parūpēties par savu un arī savas dzīves svarīgāko sieviešu veselību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Oktobri mēdz dēvēt arī par krūts vēža mēnesi. Šajā laikā ar dažādiem informatīviem pasākumiem sabiedrība tiek izglītota par krūts vēzi un nepieciešamību veikt regulāras krūšu veselības pārbaudes. Viena no svarīgākajām – krūšu pašpārbaude, ko katra sieviete var veikt pati mājās. Tā nepieciešama, lai jau laikus atklātu, ja nu gadījumā krūtīs sāk veidoties sliktas šūnas, un lai to novērstu pēc iespējas ātrāk. Krūšu pašpārbaudei reizi mēnesī vajadzētu kļūt par tikpat ierastu lietu, kā aiziet pie friziera vai samaksāt mobilā telefona rēķinu.



Kā vēstīts Slimību kontroles un profilakses centra (SPKC) izveidotajās darba lapās "Krūšu veselība un pašpārbaude", lai justos labi un izskatītos pievilcīgas, sievietēm nepieciešams krūtīm pievērt tikpat pienācību uzmanību kā sejai, acīm, lūpām un matiem.

Īsā un kodolīgā atbildē paskaidrot, kāpēc attīstās krūts vēzis, nav iespējams, ko gan nevar teikt par riska faktoriem. Kā skaidro SPKC, daži no tiem ir smēķēšana, aptaukošanās, pārmantotas gēnu mutācijas u.c. Taču, gluži tāpat kā jebkuru veselības tēmu, arī krūts vēža attīstības jautājumu apvij daudzi ačgārni pieņēmumi, kas var traucēt būt veselām un laimīgām.

Mīts vai fakts?

Lūk, 11 izplatīti pieņēmumi par krūšu veselību un krūts vēža attīstību, un SPKC skaidrojumi par to patiesumu!

Dezodorantu un antiperspirantu lietošana izraisa krūts vēzi. Mīts: alumīnija sāļi bloķē sviedru dziedzera darbību, bet to iedarbība neveicina vēža attīstību; Bērna barošana ar krūti samazina krūts vēža risku. Patiesība: Jo ilgāk bērns tiek barots ar krūti, jo mazāks risks saslimt ar krūts vēzi; Ja krūtī parādījies veidojums, tas noteikti ir krūts vēzis. Mīts: Lielākā daļa veidojumu ir labdabīgi; Ja krūts vēzis nav novērots ģimenē, ar to nesaslimst. Mīts: Krūts vēža risku palielina ne tikai slimības gadījumi ģimenē, bet arī smēķēšana, alkohola lietošana, aptaukošanās, bērna nebarošana ar krūti un citi faktori. Ja meitene vai sieviete sasit vai saskrāpē krūti, var attīstīties krūts vēzis. Mīts: Virspusējas traumas neizraisa krūts vēzi; Krūšu izmērs neietekmē risku saslimt ar krūts vēzi. Patiesība: Krūts forma un izmērs neietekmē risku saslimt ar krūts vēzi. Krūts vēzis var būt arī vīriešiem. Patiesība: ar krūts vēzi var saslimt gan sievietes, gan vīrieši. Krūšu implanti veicina vēža attīstību. Mīts: krūšu palielināšana, ievietojot implantus, neietekmē krūts vēža attīstību. Tiklīdz kādā no krūtīm ir sataustīts veidojums, nepieciešams doties pie ārsta. Patiesība: Lai gan vairums veidojumu ir labdabīgi, ir nepieciešams doties pie ārsta un veikt papildu pārbaudes. Mamogrāfija var veicināt krūts vēža attīstību. Mīts: Mamogrāfijas laikā krūts tiek mazliet saspiesta, lai iegūtu labāku attēla kvalitāti, taču ne saspiešana, ne starojums izmeklējuma laikā neveicina vēža veidošanos. Krūts vēža attīstību veicina krūšturu ar stīpiņām nēsāšana. Mīts: Nav pamata apgalvojumam, ka krūštura valkāšana, tai skaitā ar stīpiņām, veicina krūts vēža attīstību.

Vēzis ir viena no emocionāli grūtākajām un biedējošākajām slimībām. Tās pārdzīvošanai bieži nepieciešams arī psiholoģisks atbalsts. Īpaši smagi tas var būt krūts vēža pacientēm, kam ne tikai jāpārdzīvo dusmas, bailes, neziņa un citas pretrunīgas emocijas, bet arī jāiemācās savu ķermeni iemīlēt no jauna.

Zemāk no portāla "Cālis" arhīva lādes esam izcēluši sieviešu pieredzes cīņā ar krūts vēzi – viņu spēka stāstus, pieņemot izmaiņas savā ķermenī.

Vēža paciente Zinta Uskale: tu neesi mazāk sieviete, ja tev nav krūšu

Foto: Anita Austvika



Krūts vēzis ir slimība, kuras laikā sievietei nākas saskarties ne vien ar fiziskām grūtībām, bet arī emocionāli grūti pieņemamām izmaiņām ķermenī. Katru gadu šo slimību pirmo reizi diagnosticē ap 1000 sievietēm, liecina Slimību kontroles un profilakses centra apkopotā informācija. "Šī tēma skar ļoti daudz cilvēku… Krūts vēzis. Tiešām katrā ģimenē kāds pazīst kādu sievieti – vai tā būtu kaimiņiene, vai radiniece, vai draudzene –, kuru šī slimība ir skārusi," stāsta "Rozā vilciena labdarības fonds" dibinātāja Zinta Uskale.

Lasīt vairāk

Paula Tisenkopfa: cilvēki ar diagnozi ir tikpat normāli cilvēki kā citi

Foto: Ģirts Raģelis



"MADARA Cosmetics" līdzdibinātājas Paulas Tisenkopfas dzīve mainījās 2019. gada nogalē, kad viņa krūtī sataustīja bumbuli. "Manu diagnozi apstiprināja teju vienlaicīgi ar Covid-19 pirmo krīzi. Es paralēli risināju divas krīzes," stāsta Paula, kura nolēma dokumentēt savu cīņu ar slimību – krūts vēzi, atsedzot gan šīs pieredzes tumšās un skaudrās, gan gaišās puses. Paulas stāsts iedvesmojis veidot izstādi "Paštrokšņi", kas no 24. septembra apskatāma Laubes namā Baložu ielā 20a, Rīgā. Slimība Paulas dzīvē iezīmēja pagrieziena punktu jaunam ceļam, kurš ved pie sevis, lai, iespējams, pirmo reizi tā pa īstam sevi sastaptu.

Lasīt vairāk

Novērtēt dzīvi. Jūlijas Škaraputas cīņa ar vēzi un bailēm

Foto: Алексей Белокопытов



"Man šķita, ka spējam kontrolēt savas nāves atnākšanu. Ka atliek ievērot noteiktas lietas, lai nodzīvotu līdz sirmam vecumam, un, kad dzīvot apnicis, var apgulties un vienkārši nomirt," atzīst Jūlija Škaraputa. Pirms trim gadiem viņas dzīvē ienāca krūts vēzis un skats uz pasauli mainījās. Tagad slimība uzveikta, un ar savu dzīvesprieku un spēku viņa dalās savstarpējās palīdzības grupā "Par dzīvot", kas radīta, lai atbalstītu onkoloģiskos pacientus.

Lasīt vairāk

Šķita, ka zaudēšu sievišķību. Dezirē par cīņu ar krūts vēzi

Foto: Laura Āboliņa



Smagai slimībai nekad nav iespējams sagatavoties priekšlaicīgi – neatkarīgi no tā, vai ir kādi iemesli (ģenētiski, dzīvesveida u. tml.), kas slimības iespējamību palielina, vai šķietami visi dzīves apstākļi ir par to, lai tu visu savu mūžu aizvadītu vesels. Smaga slimība var skart ikvienu un jebkurā vecumā. Un vēzis, šķiet, ir viena no tām likstām, kas visbiežāk cilvēku pārsteidz nesagatavotu.

Lasīt vairāk

Atklāja grūtniecības laikā. Nataļjas stāsts par vēzi un lēmumu veikt mastektomiju

Foto: Privātais arhīvs



Vēzis tiek uzskatīts par vienu no biedējošākajām un emocionāli smagākajām slimībām mūsdienās. Turklāt, saskaroties ar krūts vēzi, sievietēm bieži nākas zaudēt arī krūti, kas emocionāli var būt ļoti grūti. Nataļja ar šo smago slimību saskārās grūtniecības laikā. Ārstēšana tika uzsākta neilgi pēc mazuļa piedzimšanas, un tās laikā sieviete pieņēma drosmīgu lēmumu – lai izslēgtu iespēju, ka slimība atgriezīsies, viņai veica mastektomiju abām krūtīm.

Lasīt vairāk

Ivetas skolotājs – vēzis. Iemācīties uzdrīkstēšanos un uzveikt slimību

Foto: Privātais arhīvs



Vēzis ir diagnoze, kas nereti saistās ar zaudētiem matiem, grūtu cīņu un, iespējams, nāvi. Tomēr ne visos gadījumos satikšanās ar šo slimību beidzas šādi. To parāda arī Ivetas Stares stāsts. Viņai pirms teju 18 gadiem diagnosticēja krūts vēzi. Ātra rīcība palīdzēja slimību uzveikt. Cīņa nebija viegla, bet tās iznākums ir pozitīvs – Iveta ir iemācījusies drosmi un palikusi dzīva. Lai mudinātu citas sievietes pievērst uzmanību savai veselībai un laikus meklēt palīdzību, viņa piekrita izstāstīt savu stāstu.

Lasīt vairāk

Sigitas pieredze cīņā ar vēzi: 'Par krūšu implantiem man negribējās pat domāt'



Regulāra krūšu pašpārbaude var izglābt dzīvību, apliecina Sigitas Āboltiņas stāsts. Pateicoties tam, ka viņa regulāri pārbaudīja savas krūtis, Sigitai vēzi atklāja agrīnā stadijā, kad slimību uzveikt bija salīdzinoši vienkārši. Viņai izdevās izvairīties arī no krūšu noņemšanas.

Lasīt vairāk

Izdzīvoju, pateicoties pašas pirktām zālēm. Vēža pacientes skaudrais stāsts

Foto: Privātais arhīvs



"Esmu dzīva, pateicoties radu un draugu atbalstam," saka 41 gadu vecā krūts vēža paciente Tatjana Ovčarova, piebilsot, ka pati nespētu rast līdzekļus medikamenta iegādei, kas bija nepieciešams, lai uzveiktu plaušās izveidojušās metastāzes.

Lasīt vairāk