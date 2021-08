Mamma, tētis un smaidīgs bērniņš. Neizmērojams prieks un laime. Šādi ļoti daudzi iztēlojas mazuļa piedzimšanu un ģimenes veidošanos. Realitāte nereti izrādās pavisam citāda – negulētas naktis, dusmas, izmisums un pat depresija. Par to, kam jāgatavojas, gaidot mazuli, un kas īsti ir pēcdzemdību depresija, risināju sarunu ar psihoterapeitu Andri Veselovski podkāstā "Laimes laboratorija".

Andris stāsta, ka pēcdzemdību depresija nebūt nav neierasta parādība, kas ietekmē tikai reto. Turklāt tā skar ne vien mammas, bet arī tētus. Lai arī ne vienmēr situācija ir tik saasināta, ka jālieto medikamenti. Noteiktos gadījumos tomēr var izrādīties, ka kāds no vecākiem šajā posmā spēkus var atgūt tikai ar antidepresantu un terapijas palīdzību. Kā no tā izvairīties? Kā sagatavoties mazuļa ienākšanai pasaulē? Ko darīt, lai bērniņa piedzimšana ģimeni stiprinātu? Par to rakstā.

Runājot par to, kas ir pēcdzemdību depresija, vispirms svarīgi izprast, kas īsti notiek laikā pirms un pēc mazuļa piedzimšanas, pārliecināts Andris.