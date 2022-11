Vai ir par ātru izlikt Ziemassvētku rotājumus? Nē, būsi laimīgāks!

Mēs visi pazīstam "to" cilvēku – to, kurš uzreiz pēc 18. novembra svētkiem sāk rotāt māju ar Ziemassvētku dekorācijām, pušķo dārzu, "uz skaļāko" klausās svētku melodijas un jau steidz skapī meklēt savu tematisko džemperi. Taču – vai tam tiešām jau īstais laiks? Vai kaut ko esam palaiduši garām?

Zinātne saka – tā patiesi ir. Kā norādīts portālā "Discover Magazine", daudzi psihologi uzskata – ja vispār plānots mājvietu dekorēt svētkiem, to ieteicams darīt jau laikus. Tiek uzskatīts, ka šādā veidā spējam uzlabot garastāvokli, mazinot stresu un paildzinot laika sprīdi, kurā varam priecāties par svētku lampiņām un citiem mazajiem nieciņiem.

Nepacietīga gaidīšana vs. trauksme



Lielākoties visiem jau labu laiku pirms Ziemassvētkiem ir skaidrs, kurai kategorijai viņi pieder, proti, tiem, kas rotā mājvietu svētkiem, vai tiem, kas vada savu ikdienu bez izmaiņās. Tieši tāpēc pirmais un svarīgākais punkts – ja plāno viesistabā ienest Ziemassvētku zaļo rotu, logos izlikt klasiskos lampiņu trijstūrīšus vai virtenes vai izveidot citas tematiskās dekorācijas, dari to laikus! Vilcināšanās mēdz rezultēties papildu stresā, no kā bija iespējams ļoti vienkārši izvairīties.

"Liela daļa cilvēku vienkārši mēdz daudz ko atlikt," sacījusi psiholoģe Eleina Rodino. "Viņiem vienmēr ir sajūta, ka konkrētajai lietai nepietiek laika – līdz brīdim, kad vairs nav variantu, spiediens pārtapis pamatīgs. Tomēr būtu lieliski, ka viņi vienkārši darāmos darbus paveiktu ātrāk, izvairoties no tā, ka paši sev šo spiedienu uzliek."

Taču izvairīšanās no pēdējā brīža panikas nav vienīgais ieguvums – apkārtējās vides savlaicīga iekārtošana svētku garā noteikti tikai pastiprinās svētku gaidīšanas sajūtu un palīdzēs izjust daudz lielāku entuziasmu par gada nogales svētkiem radu un draugu lokā. Tieši vide var pietuvināt nostalģijai, atgādinot par aizvadītā gada svētku jaukajām atmiņām. "Nenoliedzami, savlaicīga telpu izrotāšana paildzina svētku sajūtu, sagādājot arī vairāk prieka!" tā Rodino.

Neatstājot rotājumu izlikšanu uz pēdējo brīdi, tiek veicināta kopīgas sajūta, kā arī sniegta palīdzīga roka savstarpējo attiecību nodibināšanā vai uzlabošanā. Piemēram, kādā nelielā pētījumā noskaidrots, ka ģimenes, kas dekorē savas mājvietas svētkiem, tiek uzskatītas par draudzīgākām nekā citas. "Savlaicīga Ziemassvētku rotājumu izkāršana, jo īpaši pagalmā, ap mājas fasādi, palīdz satuvināties ar apkārtējiem," skaidrojusi psiholoģe Paulīne Valina. "Izrotājot apkārtni, ļoti iespējams, domā ne tikai par sevi, bet arī citiem, kuri līdzās tev priecāsies par rezultātu."

Ar Ziemassvētku rotājumiem pret skumjām un nomāktību!



Diemžēl skumjas un pat depresija svētku laikā maģiski nekur gaisā neizkūp – tā ir klātesoša, taču ar to iespējams cīnīties. Un tieši savlaicīga mājas pušķošana Ziemassvētkiem ir viens no veidiem, kā kaut nedaudz aizēnot drūmās domas! Saskaņā ar kognitīvi biheiviorālo terapiju piedalīšanās jautrās un bezrūpīgās nodarbēs var mainīt domu virzību. "Ja tev ir slikts garastāvoklis, esi skumjš vai arī vienkārši šis gads nav izvērties diez ko labs, arī tāds sīkums var palīdzēt atminēties to labo," teic Vallina. "Tas palīdz uzmanību vērst pozitīvo domu virzienā."

Ja esi no tiem, kas savas mājas vai darba telpu svētkiem gatavo jau savlaicīgi, šis raksts tikai vēlreiz pabaros tavu pārliecību. Un tādu cilvēku ir patiesi daudz. Piemēram, ASV starp tiem, kas atzīmē Ziemassvētkus, Hanuku jeb ebreju gaismas svētkus un Kvanzas svētkus, 72 procenti interjerā atrod vietu tematiskajiem rotājumiem, bet 43 – rotā ārtelpas, liecina aptaujas rezultāti. Gandrīz 80 procenti no dalībniekiem atzinuši, ka dekorācijas viņu mājās parādās vēl pirms 1. decembra.

Lai gan savlaicīgai putekļu notraukšanai no rotājumiem ir zināmi ieguvumi, speciālisti uzsver – piespiest sevi tikai tāpēc, ka tā dara citi un tas nebūt nenāk par skādi, nevajag. "Ja cilvēkam nav labu atmiņu par šiem gada svētkiem, viņi cenšas par tiem īpaši nepiedomāt. Lielākoties viņi nevēlas rotāt savas mājvietas, un tas ir normāli," uzsver Rodino. "Ja vēlies kādu iedrošināt mesties šajā piedzīvojumā, lūdzu! Taču svarīgi, lai tas paliktu iedrošinājums, nevis kaut kas piespiedu kārtā."

Turpinājumā esam apkopojuši padomrakstus, kas palīdzēs pēc iespējas ātrāk ielaist svētku sajūtu sevī un atgaiņāt nomāktību, kas mēdz piezagties gada nogalē!

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock kolāža

Foto: Kadrs no "Youtube" video

Foto: Pexels

Foto: Shutterstock

