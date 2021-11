Vai seksualitāte līdz ar grūtniecību mainās?

Kaut arī mums bieži vien gribas savu situāciju salīdzināt ar citu sieviešu pieredzi, "Capital Clinic Riga" ginekoloģe un dzemdību speciāliste Ieva Briedīte uzsver, ka ceļš līdz mazulim katrai sievietei ir ļoti individuāls un nav divu vienādu stāstu. Un tomēr nav noliedzams, ka ikvienai sievietei grūtniecības pieredze, dzemdības un pēcdzemdību periods atnes daudz pārmaiņu, kas būtiski ietekmē fizisko un emocionālo pašsajūtu, tai skaitā arī seksualitāti.

"Mūsdienu sieviete ir pieradusi visu plānot, līdz ar to grūtniecība un dzemdības ir ļoti liels izaicinājums, jo šai ziņā mēs neko nevaram saplānot. Ne to, kad iestāsies grūtniecība (un vai vispār iestāsies), ne to, kā tā noritēs, un vēl jo vairāk nevaram prognozēt dzemdību brīdi. Saprotama ir vēlme visu salikt rāmī un uzrakstīt gatavu plānu, bet šie procesi nav pakļauti mūsu prāta kontrolei," stāsta Ieva Briedīte un piebilst, ka dzemdību brīdis ir kā sastapšanās ar savu mežonīgo ES, kas ir ārpus striktā rāmja, ko mēs uzliekam ar savu apzināto prātu.

"Tas ir interesantākais – mēs nekad nevaram prognozēt, kādas būs sievietes dzemdības," komentē speciāliste. "Vēl viens mūsdienu pasaules izaicinājums jaunajai māmiņai – emocionāla izolētība. Šobrīd vērojama tendence, ka jaunās māmiņas jūtas ļoti vientuļas. Kādreiz bija tā, ka vairākas paaudzes dzīvoja kopā. Nevērtējot, tas bija vai nebija pareizi, varam secināt, ka praktiskā sadzīve tādā modelī tomēr bija vieglāka. Ja mammai pēkšņi vajag aiziet uz tualeti, viņa mazuli var iedot omītei, bet tagad nereti viņai vienai ar visu jātiek galā. Sieviete pēc dzemdībām, paliekot viena mājās ar mazuli, var justies atrauta no pārējās pasaules. Komunikāciju viņa bieži vien meklē internetā, bet tas tomēr nav dzīvs kontakts. Turklāt nereti šāda virtuālās vides informācija sievieti var ievest totālā stresā."

Ceļš līdz mazulim



"Daba sievietes ķermenī noteikti vēlas grūtniecību," uzsver speciāliste, piebilstot: "Ir dzīvnieku sugas, kas pārojas tikai noteiktā laikā, kad ir iespēja apaugļoties, taču cilvēkiem tas norit citādi un sekss tiek izmantots arī baudas gūšanai. Un tad sanāk tā, ka dažreiz grūtniecība ir apzināti gaidīta, bet dažreiz tā iestājas spontāni un neplānoti," skaidro eksperte.

"Kad ieraugām sievieti ar bērnu, mēs jau nezinām, kāds ir bijis viņas ceļš līdz mātes lomai. Ir plānotas un neplānotas grūtniecības, vēlamas un nevēlamas, un ir nopietnu medicīnas procedūru ceļā iegūtas grūtniecības. Vēl ir grupa grūtnieču, kurām iepriekš ir bijušas neveiksmīgas grūtniecības. Tad var parādīties pastiprinātas bailes – vai atkal grūtniecība nav apdraudēta? Un tad vēl var dalīt – fizioloģiski vai patoloģiski noritējusi rūtniecība. Vēl ir sievietes, kurām nav izdevies ieņemt bērniņu dabiskā veidā un grūtniecība ir iegūta mākslīgās apaugļošanas ceļā. Pats mākslīgās apaugļošanas process jau vien ir milzīgs izaicinājums pārim, jo parasti tiek sagaidīts, ka grūtniecība iestājas spontāni, radot pozitīvas emocijas. Šai gadījumā grūtniecība tiek iegūta mehāniskā un skrupulozi plānotā veidā – viss norit gandrīz pēc pulksteņa. Dažreiz tas prasa daudzus gadus. Un pēc katras neveiksmīgās reizes ir milzīga vilšanās, kas līdzi var nest pašapziņas problēmas un konfliktu veidošanos pāra starpā. Sievietes izjūtas katrā no gadījumiem var stipri atšķirties. Ja viss ir kārtībā, tad ir vienas izjūtas, ja pastāv bailes par bērniņu, tad tās ir pavisam citas," dažādo ceļu līdz mazulim ilustrē eksperte.

Vai seksualitāte mainās?



Vienmēr ir interesanti saprast, kā mainās sievietes seksualitāte – gan grūtniecības laikā, gan pēc tās. Bieži vien arī pašai sievietei tā ir mīkla – kas īsti ar mani notiek?

"Tās sievietes, kurām grūtniecība ir bijusi plānota, vēlama un iestājusies bez sarežģījumiem tāpat var piedzīvot izmaiņas savā seksualitātē – var būt vēlme mīlēties biežāk, var būt arī tā, ka libido samazinās, un, protams, sievietes seksualitāte var arī palikt bez izmaiņām. Ja sievietei grūtniecības laikā libido pazeminās, tas var būt liels izaicinājums partnerattiecībām. Taču ir būtiski saprast, ka tas ir pārejoši. Ir sievietes, kas baiļu vai nevēlēšanās dēļ grūtniecības laikā vispār nedzīvo dzimumdzīvi. Savukārt vienai daļai seksualitāte tieši grūtniecības laikā kļūst intensīvāka. Ir sievietes, kurām ir bijis ļoti svarīgi, lai iestājas grūtniecība, un ķermenis par šo īpašo stāvokli priecājas, tāpēc arī seksuāli sieviete jūtas atvērtāka un brīvāka. Kurā no šīm grupām sieviete nonāks, mēs nekad iepriekš nezinām. To nekad nevar paredzēt," norāda eksperte.

Sekss pēc dzemdībām



Sešas nedēļas pēc dzemdībām sievietei dzimumakts nav ieteicams. Dzemdes kakls ir pavērts, ir izdalījumi, dzemde vēl nav sarāvusies. Un pēc noteiktajām sešām nedēļām lielākā daļa sieviešu dzimumakta laikā tāpat izjutīs diskomfortu. Arī tad, ja nav bijušas šuves un dzemdības kopumā noritējušas veiksmīgi, sieviete pirmā dzimumakta laikā var piedzīvot nepatīkamas sajūtas. Šai gadījumā, lai atvieglotu dzimumaktu, ieteicams lietot lubrikantu.

"Pirmajā reizē mīlējoties, sievietei var sāpēt dzemdību laikā iegūtās šuves, tāpat aizvien var būt asiņošana, var sāpēt krūšu gali un būt jutīgs vēders, jo dzemde raujas. Arī bērniņš var būt ļoti nemierīgs. Tas viss ir milzīgs izaicinājums. Un noteikti tas ir milzīgs izaicinājums arī partnerattiecībām. Ja attiecībās jau ir problēmas, tad bērniņa ienākšana ģimenē to visu nepadarīs vienkāršāku.

Tāpat arī fizisks nogurums ietekmē to, kā veidojas seksuālās attiecībās pēc dzemdībām, jo pārguruma ietekmē tiek bloķēta seksualitāte. Un tas ir saprotami, jo no pārguruša cilvēka nevar prasīt dzirksteli. Ir piedzimis bērniņš, kas pilnībā paņem visu mammas laiku un uzmanību. Sieviete vairs nepieder sev, un viņa savu laiku vēl ilgi nevarēs pakļaut savām vajadzībām. Bērns ir jābaro, jāauklē, un augām diennaktīm sieviete var justies pārgurusi," komentē speciāliste.

Ir novērots, ka pēc bērniņa piedzimšanas jaunajai māmiņai var būt vispārējs libido kritums. Arī laika intīmajai dzīve kļūst daudz mazāk, turklāt bērniņš var jebkurā mirklī ieraudāties. Un tādā situācijā atslābināties var būt ļoti grūti. Bet jebkurā gadījumā, ļaujoties seksuālām attiecībām pēcdzemdību periodā, nedrīkst aizmirst par kontracepciju, ja vien pāris uzreiz neplāno nākamo bērniņu.

"Reizēm mammai ir bailes par nākamās grūtniecības iestāšanos, kas būtiski var samazināt vēlmi mīlēties. Katrai sievietei tas būs citādi, tāpēc to nevar ielikt vienā rāmī. Katrai būs sava situācija un sava taisnība. Tas, ko neiesaku darīt, – salīdzināt savu situāciju ar to, kā iet draudzenei. Gan saistībā ar grūtniecību, gan ar pēcdzemdību periodu.

Jo viena teiks – ko puksti, tev viss bija labi –, lai gan otra sieviete knapi turas kājās un vispār nesaprot, kā dienu nodzīvot. Mērauklas var būt ļoti dažādas. Vislabāk ir tad, ja sievietei ģimenē ir saprotošs partneris un ir iespēja konsultēties ar labiem speciālistiem," stāsta Ieva Briedīte.

Svarīgi, lai ir labsajūta



"Seksualitāte ir daļa no cilvēka. To, kādai tai jābūt, neviens no malas nepateiks. Cik bieži jāmīlējas, kādā veidā tam jānotiek... Tas viss ir ļoti individuāli. Bet svarīgi ir tas, lai seksuāls kontakts radītu prieku. Tam jābūt procesam, ko sieviete vēlas," paskaidro eksperte un piebilst, ka seksualitāte ir arī domas, sapņi, fantāzijas, masturbācija, dejas, komunikācija. Jā, arī būšana ar kādu kopā bez fiziska kontakta.

"Seksualitātes izpausmes ir ļoti dažādas, bet mērķis, uz ko tiekties, ir viens – lai cilvēks būtu komfortā ar sevi un savu seksualitāti. Taču, ja šķiet, ka tomēr kaut kas nav labi, vienmēr ir iespēja meklēt palīdzību. Ja ir vēlme to darīt, tad šai virzienā var ļoti daudz strādāt, un mērķis ir atjaunot labsajūtu, kas lielā mērā uzlabo dzīves kvalitāti," norāda speciāliste.

Par ko noteikti ir vērts aizdomāties jaunajai māmiņai – kā es varu atslābināties no savām ikdienas rūpēm. Kas tieši man palīdz? Eksperte norāda, ka tam ir milzīga nozīme – vai spējam atslābināties.

"Lai sieviete būtu brīva seksualitātei, viņai ir jābūt brīvai no rūpēm. Citādi viņa nespēj atslābināties, smadzenes turpina risināt problēmas, un galvā viss riņķo vienlaikus: bērni, darbi, mājas lietas, sociālā dzīve... Lai seksualitāte varētu atraisīties, uz brīdi rūpes un darbi jānoliek malā. Mīlēšanās atjauno enerģiju un sniedz daudz pozitīvu emociju, kas, protams, ir svarīgi arī jaunajai māmiņai."

Materiāls no Gudegas Rozes grāmatas "Mammas zina vislabāk", kas veidota kā atbalsts grūtniecēm un jaunajām māmiņām. Vairāk informācijas meklē www.mammas.lv.