'Vairums nomirst klusējot'. Skaudri par nevienlīdzīgo attieksmi onkoloģijas pacientu ārstēšanā

"Šī sistēma, kā tiek lemts, kam piešķirt un kam nepiešķirt kompensāciju, pati par sevi ir nevienlīdzīga un negodīga. Cilvēki faktiski tiek sadalīti pēc vēža tipa jeb kāds ir izlēmis un to uz papīra uzlicis, kam apmaksā terapiju un kam nē. Cilvēki tiek diskriminēti arī pēc ārstēšanas brīža, pēc palīdzības veida. Jā, tūliņ krūts vēža pacientiem būs pieejama pilna multidisciplināra komanda, bet ir audzēji, kam tas nav un nebūs vēl ilgi. Tas nozīmē, ka kāds pieņem lēmumu, neiedziļinoties tavās vajadzībās. Tevi neārstē kā cilvēku, bet kā to vienu slimo vietu," uzsver Valciņa.

"Mediķi saprot, ka mums ir sliktāka piekļuve medikamentiem nekā citās Eiropas valstīs, viņi saprot, ka mums nav pieejamas jaunākās tehnoloģijas, viņi zina, ka ārstiem citās valstīs dienā ir 10 pacienti, mūsējiem – 25. Viņi to visu zina, un to redz arī Veselības ministrija un pirmo reizi ir sapratusi un iedziļinājusies onkoloģijā, bet tāpat finansējums patlaban ir piešķirts vienai trešajai daļai no vajadzīgā apmēra. Un vēl – pandēmijas laikā publiski tika stāstīts, ka onkoloģijā ārstēšana tiek turpināta, bet tā gluži nebija taisnība. Bija daudz pārceltu izmeklējumu, kas nozīmē, ka vēzim ļāva augt lielākam, nekā būtu bijis iespējams to sākt ārstēt savlaicīgi. Tāpat arī paši cilvēki baidījās iet pie ārsta, jo baidījās no Covid-19," norāda Valciņa.

Pērn vēža pacientiem novirzīts miljons eiro no sabiedrības saziedotās naudas



"Ziedot.lv" vadītāja apliecina, ka nedēļā organizācijā vēršas viens divi cilvēki ar lūgumu palīdzēt. Viņiem ir dažādas vajadzības onkoloģijas jomā, bet pacienti paši nespēj tās apmaksāt, un valsts viņiem saka – nē! Lūgumi ir dažādi – kādam ir piešķirta individuālā kompensācija, bet zāles ir piecas reizes dārgākas, nekā piešķirtā summa, citam nauda vajadzīga specifisku analīžu veikšanai ārvalstīs. Katram ir sava sāpe.

Pagājušajā gadā "Ziedot.lv" ir palīdzējis 86 vēža pacientiem, viņu vajadzībām nododot miljonu eiro, ko saziedojuši līdzcilvēki. "Nomirt Latvijā ir ilgi un dārgi," tik skaudra atziņa ir Dimantai. Viņa norāda, ka šīs situācijas ir klaji diskriminējošas, kad tu zini, – ir pieejami mūsdienīgi medikamenti, bet tieši tavam vēža tipam Latvijā to nav. "Tā faktiski ir dzīves loterija," secina Dimanta. Īpaši smagi esot noraudzīties, kad no sabiedrības atbalsta ir atkarīgi gados jauni cilvēki, kuri audzina mazus bērniņus...

Dimanta darba ikdienā redz, ka smagi slimiem cilvēkiem nav spēka cīnīties, un uz "Ziedot.lv" atnāk tikai maza daļa, kam tas būtu nepieciešams. Ir sāpīgi noraudzīties, ka daudzās lietās veselības aprūpē ierēdņiem ir tikai viens nosacījums – viss ir tikai oficiālos iesniegumos. Tev nav kāda palīglīdzekļa? Raksti iesniegumu! Valsts onkoloģijas pacientiem it kā garantē 100 000 eiro apmērā lielu kompensāciju visā ārstēšanas laikā, bet ne jau visiem! Dažiem jā, bet dažiem nē. Un te arī Dimantai ir ko piebilst, jo nodokļus visi maksā taču vienādi, tad kāpēc veselības aprūpē nav vienādu kompensāciju katram? Viņasprāt, šāda attieksme neveicina nodokļu maksāšanu. Sāpīgi esot arī apzināties, ka tepat mūsu kaimiņos – Lietuvā un Igaunijā ir pieejami jaunie medikamenti.

"Noraudzīties uz to ir sāpīgi, jo sistēma ir netaisnīga. Kā man kāda smagi slima sieviete atzina, – labāk es būtu smagi saslimusi ar Covid-19 un nonākusi slimnīcā, tad man būtu pieejams viss," par nevienādo attieksmi un to, kā jūtas cilvēks, kuram atsaka sniegt vajadzīgo palīdzību, aizdomāties mudina Dimanta.

Par medikamentu nepieejamību daudz runāt var melanomas paciente Sondra Zaļupe, kuras stāsts ir izskanējis publiski daudzkārt un daudzviet. Jo viņa runāja, viņa pacēla balsi. Sievietei melanomu atklāja 4. stadijā, turklāt grūtniecības laikā. Viņai nācās pat divas reizes lūgt ziedotāju palīdzību. 100 000 eiro – tev kontā stāv lieka nauda medikamentiem? Kuram parastam cilvēkam ir šāda summa? Un no tā ir atkarīgs, – vai nule kā pasaulē nākušais mazulis vispār iepazīs savu mammu, jo... Zaļupei izdevās medikamentus dabūt, un vislielākais paldies sabiedrībai! Kopš pagājušā gada novembra viņa dzīvo, nelietojot medikamentus. Taču viņa labi zina, ka melanoma, tāpat kā citi vēža tipi, var atgriezties. Tikko sieviete arī veikusi virkni izmeklējumu, – rezultātus vēl gaida. Ne tikai Zaļupe, bet pilnīgi visi vēža pacienti atzīst, – bailes ieraudzīt izmeklējumu rezultātus – nepazūd. Dievs dod!

Tāpēc Zaļupe zina, par ko viņa cīnās kā biedrības pārstāve un paciente. Viņa nesaprot, kādēļ tikai pārsimts kilometru attālumā – mūsu kaimiņzemēs – zāles ir pieejamas, bet mums nē. "Tu, vēža pacients, kad tevi nostāda fakta priekšā, saproti, ka tava valsts tevi atstāj likteņa varā. Tā vietā, lai tu pēc laika atkal varētu būt pilntiesīgs sabiedrības loceklis, tevi ignorē, un valsti neinteresē, kas ar tevi notiks," pieredzē secina Zaļupe.

Tiesa, daudzi pacienti arī saprot, ka ārsti izprot situāciju un viņu rokas ir sasietas, jo uz papīra, ko radījis kāds siltā kabinetā sēdošs ierēdnis, rakstīts tā un viss. Un dakteriem nākas izrakstīt pieejamās, lētākās zāles, kurām turklāt ir dažādas blaknes, bet modernie medikamenti domāti citu valstu pilsoņiem...

Diskriminācija informācijas iegūšanā

Iegūt informāciju ir grūtības dažādās fāzēs – gan uzreiz pēc diagnozes uzzināšanas, gan ārstēšanās procesā. Valciņai nedēļā piezvanot no pieciem līdz 10 jaunajiem vēža pacientiem, kuru lielākā problēma – informācijas trūkums.

Ar šo diskriminācijas paveidu saskārās arī biedrības "Dažādas paaudzes par dzīvi" vadītājs Mikelšteins, kuram 2018. gadā diagnosticēja prostatas vēzi. Viņš gan atzīst, ka kopš tā laika situācija onkoloģijā ir nedaudz uzlabojusies, bet ne tuvu tam, kā tai vajadzētu būt.

Mikelšteins piedzīvojis ne tikai informācijas trūkumu, bet arī liegumu dalīties savā bēdā ar tuviniekiem, proti, slimības laikā, kad bija ļoti smagi un viņš pats atradās spēcīgā medikamentu ietekmē, ārsti no kabineta raidīja ārā viņa sievu. "Mēs varam runāt par naudas trūkumu valsts un Eiropas Savienības līmenī, bet nevienlīdzība, ko es sastapu, bija attieksmē. Vēzis patiesībā skar visu ģimeni, tu esi viens cietējs, kuram ir operācija, bet līdzi cieš visi un tās sekas – labas vai sliktas – izjūt visi tuvinieki. Manu sievu ārsti raidīja ārā, kad pats biju tādā stāvoklī, ka vairs īsteni nesapratu, kas bijis pirms tam un kas būs," stāsta vīrietis.

"Es prostatu izgriezu laparoskopiski. Manam tēvam bija prostatas vēzis, ko diagnosticēja jau laikus, bet viņš to slēpa no ģimenes. Vēzis atgriezās 86 gadu vecumā, un viņš līdz tam to bija tikai ar medikamentiem paārstējis. Pēdējie pieci tēva dzīves gadi bija mocības visai ģimenei. Tāpēc es jau zināju, – ja arī mani piemeklēs līdzīga vaina, tūliņ prostatu likvidēšu," tā Mikelšteins.

2018. gadā valsts neapmaksāja prostatas vēža ārstēšanu laparoskopiski, un procedūru apmaksāja vīrieša ģimene, taču viņam pašam nācies meklēt visu informāciju, – kā, kur, kādi varianti. "Kamēr atrod vienu ārstu, – jā, tas ir iespējams, bet tev jāzina, kurp doties, lai kāds tev visu izskaidrotu," saka vīrietis.