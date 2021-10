Vakcinācija pret Covid-19 grūtniecības laikā: speciālistu atbildes uz svarīgiem jautājumiem

Markova norāda, ka grūtniecība pavisam noteikti nebūs iemesls izteiktākām pēcvakcinācijas blaknēm. Dažu pētījumu rezultāti rāda, ka grūtniecēm pēcvakcinācijas reakcijas ir mazāk izteiktas nekā populācijā kopumā. "Grūtniecēm, kas vakcinētas pie mums, nopietnu reakciju pēc vakcīnas nav bijis. Turklāt, ja ir sāpes injekcijas vietā, muskuļu sāpes vai citas blaknes, grūtnieces droši var lietot paracetamolu, kas ir grūtniecēm drošs preparāts un neietekmē ne grūtniecību, ne piena sastāvu. Jāpiebilst gan, ka šo preparātu nevajadzētu lietot profilaktiski, kā reizēm to mēdz darīt. Zāles nav tēja, tās jālieto tikai tad, ja tiešām nepieciešams."

Nedaudz par pasīvo imunizāciju

Runājot par pasīvo imunizāciju, jāsaprot, ka mūsu imūnsistēma ir sarežģīts orgānu, šūnu un dažādu aktīvo vielu sistēmu kopums. "Vispārīgi ar terminu "imunitāte" apzīmē mūsu organisma aizsardzības spēju pret dažādiem iebrucējiem jeb patogēniem (patogēns var būt vīruss, baktēriju ražotie produkti jeb toksīni, kā arī dažādi parazīti), izraisot pret tiem imūno atbildi," stāsta "Anti-Aging Institute" imunoloģe Tatjana Ļiņova. "Mūsu imunitāte nav viens orgāns. Tie ir dažādi orgāni, piemēram, sarkanās kaulu smadzenes, liesa, reģionālie limfmezgli, vesela šūnu armija – baltie asinsķermenīši leikocīti, kas pilda imūnās uzraudzības funkciju, kā arī dažādi proteīni, kas, sinerģiski darbojoties, nodrošina mūsu imūno aizsardzību."

Imūno sistēmu klasiski mēs iedalām nespecifiskajā jeb iedzimtajā imūnsistēmā un specifiskajā jeb adaptīvajā imūnsistēmā. Iedzimtie imūnreakcijas mehānismi ir ātri, bet ļoti nespecifiski, turklāt tiem nepiemīt atmiņa. Savukārt inteliģentā jeb iegūtā imūnsistēma tiek veidota visas dzīves laikā, tai piemīt atmiņa. Imūnā atmiņa nozīmē: ja mēs atkārtoti dzīvē sastopamies ar šo patogēnu, imūnsistēma spēj ar to ātri tikt galā, neizraisot klīniskos simptomus. Diemžēl ir dažādas slimības, kuras var izraisīt paliekošas komplikācijas un bieži pat novest pie letāla iznākuma, īpaši bērna vecumā, ja nav veikti profilaktiskie pasākumi – imunitātes iepazīstināšana ar informāciju, ko satur patogēns. Tādēļ arī tiek īstenota pasīvā imunizācija jeb vakcinācija.

"Ar vakcināciju jeb pasīvo imunizāciju mēs jau iepriekš trenējam savu imūno sistēmu, lai sagatavotu to brīdim, kad sastapsimies ar patogēnu. Vakcinācijā teju vairs neizmanto dzīvu patogēnu (pacients netiek inficēts ar vīrusu vai baktēriju), bet organismā tiek ievadīta noteikta informācija, kas izveidota tā, lai šī vakcīna, to ievadot muskulī, izraisītu imūno atbildi," stāsta imunoloģe. "Ievadot specifisko informāciju (antigēnu), mūsu primārās imūnsistēmas šūnas to nodod tuvākajos limfmezglos esošajām inteliģentajām šūnām. Antivielas veido plazmas šūnas jeb B limfocīti, kas informāciju par sastapto patogēnu glabā teju visas dzīves garumā. Tomēr jāatceras, ka viss nav tik viennozīmīgi – ja ir pagājuši, piemēram, seši mēneši kopš pēdējās vakcinācijas reizes (kā tas ir Covid-19 vakcīnas gadījumā), mūsu imunitāte patogēnu lēnām sāk piemirst un nav kaujas gatavībā. Antivielu daudzums mazinās." Imunoloģe Ļiņova atgādina, ka mūsu iedzimtās imūnsistēmas pirmā reakcija vienmēr būs vienāda – nespecifisks iekaisums, kas parādīsies aptuveni pēc 24 stundām, turklāt pēc jebkuras vakcīnas ievades. Taču antivielas pret šo patogēnu veidojas tikai septiņu līdz 14 dienu laikā. "Pašreiz ir pandēmija, un labāk pandēmijā būt sagatavotam pret slimību. Neviens nevar paredzēt, kā mēs slimosim, jo tas ne vienmēr ir atkarīgs tikai no mums un mūsu imūnsistēmas, jo, cilvēkam sastopoties ar vīrusu, svarīga ir arī vīrusa virulences pakāpe un tas, cik ilgs bija ekspozīcijas (kontakta) laiks ar patogēnu."

Nākamais svarīgais aspekts, ko ieskicē imunoloģe, ir tas, ka cilvēkiem, kuru imūnsistēmas darbība ir vājāka (piemēram, cilvēki pēc 65 gadiem, cilvēki ar blakus saslimšanām, tostarp arī grūtnieces un jaunās māmiņas pēc dzemdībām), var tik efektīvi neveidoties neitralizējošās antivielas pret Covid-19. "Imūnsistēma jau ir aizņemta ar citām lietām, līdz ar to aizsardzības spējas ir zemākas. Līdzīgs stāsts ir arī par gripu. Šiem cilvēkiem ir svarīgi iegūt antivielas, jo, sastopoties ar vīrusu, viņi var saslimt, taču ir daudz mazāka varbūtība, ka slimības gaita būs smaga, nonāks slimnīcā vai reanimācijā. Visu nevajag vērtēt kā tikai labu vai sliktu. Dzīve nav tikai melna vai balta – ir arī pustoņi. Un mums jāsaprot, kādā situācijā mēs atrodamies un kas ir nepieciešams, lai visi no šīs bedres tiktu ārā."