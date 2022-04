Vakcinācija pret CPV infekciju – nu arī zēniem; atbildes uz svarīgiem jautājumiem

Kopumā saslimstība ar CPV izraisītām infekcijām Latvijā un vispār Baltijas valstīs ir ļoti augsta, arī šeit mēs esam "pirmajā vietā" Eiropas Savienībā. Likumsakarīgi arī onkoloģiskās saslimšanas mums ir biežākas nekā citur Eiropā.

Vai ir kādi vecuma vai dzimuma ierobežojumi?

Tur īsti nav ne vecuma ierobežojumu, ne dzimuma ierobežojumu, vienkārši pirmā klīniskā pieredze un pirmie pētījumi ar pārliecinošu efektivitāti bija par to, ka šis vīruss ir saistīts ar dzemdes kakla onkoloģiju, tāpēc vēsturiski sākotnēji vakcīna pret CPV skaitījās tāda kā "meiteņu pote". Tomēr vīruss nesmādē nekādu gļotādu, nešķirojot dzimumu, un ar laiku tika atklāts, ka tas ir aktuāls arī zēniem. Pasaules Veselības organizācija šo vakcināciju iesaka veikt vecumā no 9 līdz 12 gadiem – abiem dzimumiem. Tas ir vecuma posms, kad vēl nav sākta dzimumdzīve un šī vakcīna varētu iedarboties visefektīvāk. Bet arī vēlākos vecuma posmos – pētījumu secinājumos tiek minēts līdz 26 gadiem – šī vakcīna labi pasargā. Ir dati, ka vēl vecākiem – aptuveni līdz 45 gadu vecumam – var būt ieguvums no šīs vakcīnas. Ģimenes medicīnas kontekstā pamatā pasaulē vairāk orientējamies tieši uz jauniešiem.

Meiteņu un zēnu vakcinēšanai nav lielas atšķirības, to parasti veic plecā. Dzimumiem gan atšķiras dažas onkoloģiskās saslimšanas, kuras šis vīruss var radīt. Agrāk arī vairāk uzskatīja, ka CPV vairāk ir seksuāli transmisīva slimība, kas arī varētu būt viens no galvenajiem izplatības ceļiem, tomēr CPV izplatās arī sadzīves kontaktu laikā. Uztverot to tikai kā seksuāli transmisīvu slimību, arī onkoloģija un vakcīna tiek mazliet tā kā stigmatizēta, tomēr mēs savā komunikācijā ar pusaudžiem un vecākiem akcentējam tieši to, ka šī ir pote, kas pasargā no onkoloģiskām saslimšanām, un inficēšanās ceļš var būt dažāds.

Kāpēc zēnus sāka vakcinēt vēlāk nekā meitenes?

Saskaņā ar infektologu informāciju vēsturiski pirmās vakcīnas, kas Latvijā bija pieejamas, bija tikai bivalentas un pasargāja tikai pret diviem CPV veidiem, kas galvenokārt izraisa dzemdes kakla vēzi. Kad tika ieviesta deviņvalentā vakcīna, kļuva par septiņiem vīrusa veidiem vairāk, starp kuriem ir arī tie tipi, kas audzējus biežāk izraisa vīriešiem, un tad tas jau bija tikai politiskās iniciatīvas trūkums.

Pasaulē vakcinācija pret CPV norit jau kopš 2006. gada. Latvijā mēs kopš 2010. gada 1. septembra vakcinējām meitenes. Vēlāk nevalstiskās organizācijas – ģimenes ārsti, pacientu un vecāku biedrības – atkārtoti uzrunājām gan Veselības ministriju, gan Saeimas deputātus, ka mums ir jāiet laikam līdzi, ka mēs nedrīkstam diskriminēt vīriešus, ka pēdējos gados pieaug onkoloģiskās saslimšanas, tai skaitā ar CPV saistītās, un tika nolemts arī par zēniem.

Vai ir kādas īpašas riska grupas?

Īstenībā mēs katrs esam riska grupā, jo ar šo vīrusu varam saskarties savā ikdienā, un nav skaidrs, kā mūsu organisms spēs ar šo infekciju cīnīties. Var meklēt analoģijas ar to pašu Covid-19 – cits 60 gadu vecumā tikai nošķaudās, cits 40 gadu vecumā nonāk intensīvajā terapijā pat bez būtiskām blakusslimībām. Turklāt, kā jau minēju, iekaisuma process var ilgt gadiem. Un, piemēram, 10 gadu laikā jebkuram no mums imunitāte var pavājināties kaut kādu faktoru vai apstākļu ietekmē, bet vīruss spēj izraisīt bojājumu. Nevar paļauties uz imunitāti 10–15 gadu periodā ar ilūziju, ka nekas ar mani nenotiks.