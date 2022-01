Valsts apmaksās vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusa (CPV) infekciju arī zēniem no 12 gadu vecuma

No 2022. gada 1. janvāra zēniem no 12 gadu vecuma pieejama valsts apmaksāta vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusa (CPV) infekciju, kā arī – tagad tiek nodrošināta valsts apmaksāta vakcinācija pret garo klepu grūtniecēm un pusaudžiem, informē Ģimenes vakcinācijas centrā.

Cilvēka papilomas vīrusam ir zināmi aptuveni 150 tipi, no kuriem apmēram 40 inficē ģenitālo traktu, 14 tiek klasificēti kā kancerogēni. Kancerogēno jeb onkogēno CPV tipu infekcijas rezultātā attīstās audzēji. Katrs 20. audzējs pasaulē ir CPV infekcijas izraisīts. Latvijas statistika CPV izraisīto vēžu jomā joprojām ir satraucoša. Latvijā nemainīgi augsti ir dzemdes kakla vēža saslimstības un mirstības rādītāji, kas ir sliktākie Eiropas Savienībā. Pieaug arī anālā kanāla, vulvas, maksts un mutes – rīkles vēžu saslimstība.

Inficēšanos ar CPV novērš vakcinācija. Vakcīnas efektivitāte ir tuvu 100 procentiem, it īpaši, ja tā veikta pusaudžu vecumā, norāda Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) mediķi.

Latvija ir 58. valsts pasaulē, kas tagad nodrošina valsts apmaksātu imunizāciju pret CPV visiem pusaudžiem – ne tikai meitenēm, bet arī zēniem. Vakcināciju pret CPV bērnu vecumā nodrošina ģimenes ārsti, kā arī to var veikt BKUS Ģimenes vakcinācijas centrā.

Garais klepus ir Bordatella pertussis izraisīta infekcijas slimība, kas izplatās gaisa pilienu ceļā, un infekcijas avots ir jaundzimušā un zīdaiņa tiešie kontakti.

Tieši pusaudži Latvijā un pasaulē ir ar garo klepu visbiežāk slimojošā vecuma grupa, no kuriem tālāk inficējas zīdaiņi un mazi bērni.

Atgādinām, – lai mazinātu zīdaiņu saslimstību un mirstību no garā klepus, pasaules vadošās organizācijas: Pasaules Veselības organizācija, kā arī daudzu pasaules valstu veselības institūcijas un ginekologu organizācijas rekomendē grūtnieču revakcināciju pret garo klepu ar TDAP (stingumkrampji, difterija, acelulārā garā klepus vakcīna) vakcīnu 16.-32. grūtniecības nedēļā (vai vismaz divas nedēļas pirms dzemdībām) vienreizējā devā, kas ļauj nodrošināt mātes antivielu izveidi un to aktīvu nodošanu auglim, kā arī novērš mātes saslimšanu ar garo klepu. Vakcinācijas efektivitāte ir aptuveni 90-95 procenti, un tās galvenais mērķis ir pasargāt no nāves un slimības smagās formas jaundzimušos un zīdaiņus.

Arī vakcināciju pret garo klepu nodrošina ģimenes ārsti, kā arī grūtnieces pēc tās var jautāt savam ginekologam vai pieteikties vakcinācijai BKUS Ģimenes vakcinācijas centrā.