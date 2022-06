Vēlies būt enerģisks ilgtermiņā? Atliec rīta kafijas pauzi uz vēlāku laiku!

Daudziem pamošanās nav brīdis, kad atveras acis – lielai daļai rīts sākas vien mirklī, kad nobaudīti pāris svaigas kafijas malki. Nav noslēpums, ka aromātiskais dzēriens bieži vien tiek uzskatīts par galveno priekšnosacījumu možai un enerģijas pārpilnai dienai, lai gan patiesībā lielāko labumu varētu gūt, kafijas baudīšanu atliekot par stundiņu. Kāpēc tā? Ar ekspertiem skaidro portāls "Huffington Post".

Ticams, ka lielai daļai doma par kafijas krūzes nolikšanu malā rīta stundās nebūt nešķiet vilinoša. Mieru, tikai mieru – pirms izdari secinājumus un pieņem lēmumu, uzklausi arguments. Te, lūk, daži no tiem!

Pirmais "vaininieks" – kortizols

Kortizols ir tā sauktais stresa hormons, kuru daudzi zina ne tās glaimojošākās reputācijas dēļ. Šis hormons, piemēram, ir viens no bremzējošajiem faktoriem, kāpēc neizdodas atbrīvoties no liekā svara tik ātri, kā gribētos. Un, lai gan stresu noteikti labāk redzam ejam nekā nākam, tam organismā ir arī ļoti svarīga funkcija – gluži tāpat kā adrenalīns, tas agrās rīta stundās sniedz enerģiju un palīdz fokusēties. Ņemot vērā, ka dabīgais enerģijas apjoms pēc laba un kvalitatīva miega jau ir pietiekams, papildu kofeīns uzreiz nebūt nav nepieciešams. Labāk iedzer kafiju vēlāk – tādējādi izvairīsies no straujiem enerģijas uzplūdiem un kritumiem.

Vērts piebilst, ka atsevišķiem cilvēkiem pamatīga kafijas krūze kopā ar dabīgo kortizolu var likt kļūt nervozākiem. Uz to norāda arī uztura speciāliste Treisija Lokvūda Bekhema. Šie ļaudis noteikti priecāsies vairāk, ja kofeīns kafijā spēlēs ne tikai pirmo, bet vienīgo vijoli, un to nekādā veidā neietekmētu kortizols. Vērts piebilst, stresa hormona ietekmē cilvēks sasniedz koncentrētības un modrības maksimumu aptuveni 35-40 minūtes pēc mošanās, līdz ar to šis arī ir ieteicamākais nogaidīšanas laiks. Pēc tam jau apsverama ķeršanās klāt kafijas krūzei.

Taču ir dienas, kad patiešām jau agrā rīta stundā nepieciešama pamatīga enerģijas "bumba". Ja kofeīns nekad iepriekš nav izraisījis nervozitāti vai veselības problēmas, šādās dienās nevajag par katru cenu nogaidīt pirms rīta kafijas malkošanas. Kofeīns kombinācijā ar dabīgo rīta enerģiju būs lielisks duets, kas palīdzēs tikt galā ar kādu grūtu pienākumu, izturēt rīta treniņu un tamlīdzīgi.

Kā skaidrojis sirds ķirurgs Stīvens Gundrijs, lielākoties ķermenis kortizolu sāk pastiprināti ražot ap pulksten 4 naktī, gluži tāpat kā adrenalīnu, lai palīdzētu sagatavoties jaunai dienai. Kofeīns veicina arī glikozes līmeņa svārstības, līdz ar to kafijas krūze kaut vai pirms rīta pastaigas ar suni ir ieteicama.

Kas interesanti, nelielai pauzītei starp mošanos un ķeršanos klāt kafijas krūzei var būt arī psiholoģiski ieguvumi. Šajā gadījumā cilvēkam nedaudz jacīnās ar sevi – ja viņš visu dzīvi pieradis kafiju dzert uzreiz, bet tagad spiests sev sist pa nagiem, visticamāk, bauda tā malkošanas brīdī būs daudz lielāka. Rutīna ir rutīna, tāpēc ar laiku mazos dzīves prieciņus uztveram kā pilnībā pašsaprotamus. Pīters Duglass, platformas "Humantold" radītājs, uzsvēris, – kafijas malkošana pēc acu atvēršanas ar laiku pārtop ļoti paredzamā darbībā, taču pat tāds sīkums kā sava rituāla nobīde laika līnijā var pēcāk sniegt lielāku apmierinātības sajūtu.

Psihoterapeite Alisone Stouna teic, ka jauno eksperimentu ieteicams konstanti ievērot līdz brīdim, kad patiesi spēj kafijas pauzi izbaudīt. "Ja rīti mēdz būt haotiski un kafijas dzeršana ir tikai vienkāršs ieradums, iespējams, ir vērts pamēģināt ar tās malkošanu nesteigties. Atvēli divas trīs minūtes, lai no procesa gūtu patīkamas sajūtas."

Kā plānot brokastis?

Ir kafijas mīļi, kas aromātiskā dzēriena krūzi sauc savām par brokastīm – viens kārtīgu maltīti neietur laika trūkuma dēļ, citam pēc kafijas iemalkošanas jau parādījusies sava veida sāta sajūta. Taču, ņemot vērā, – kafijas dzeršana tukšā dūšā paaugstina kuņģa skābumu, kas savukārt var izraisīt dedzināšanu un gremošanas traucējumus visas dienas garumā, tāpēc kafija tukšā dūšā noteikti nebūs prātīgākais variants. Ķermenim nepieciešama "normāla" pārtika, līdz ar to daudz pieņemamāks variants būtu ūdens glāze, brokastu maltīte un kafija.

Kāds tad ir piemērotākais brokastu laiks? Tas atkarīgs no katra individuālā dienas ritma, taču vairumā gadījumu ieturēt maltīti vajadzētu stundas laikā pēc pamošanās, teic uztura speciāliste Šārona Kolisone. "Tas ir tāpat kā ieliet mašīnā degvielu," viņa uzsver. Savukārt, ja rītu ierasts sākt ar fiziskajām aktivitātēm, labs variants būtu maltīti plānot iepriekš. "Treniņa kvalitāte var būt traucēta, ja ķermenis iepriekš netiek uzpildīts." Vairāk par to, vai brokastu ieturēšana palīdz atbrīvoties no liekā svara un kādas īsti izskatās veselīgas brokastis, atradīsi šajā rakstā.

Par kafijas veselīgumu šķēpi tiek lauzti jau kopš laika gala. Cik daudz krūzītes dienā var izdzert? Kāda ir slikta kafijas dzeršanas prakse? Un vispār – kafija labai veselībai ir draugs vai kaitnieks? Atbildes uzzini rakstos zemāk!

