Veselība pirmajā vietā. 'Cālis.lv' raksti, kas šogad izpelnījušies vislielāko uzmanību

Ja reiz kaut kas dzīvē ir svarīgāks par visu citu, tad tā ir veselība. Lai gan šogad lielākoties par veselību vēl aizvien pārsvarā runājam Covid-19 pandēmijas sakarā, citas kaites un citus veselīgas dzīvošanas pamatprincipus neviens nav atcēlis. Katram pašam jārūpējas par savu veselību, veicot regulāras pārbaudes un sekojot rekomendācijām, taču visa pamatā ir izpratne par to, kas mūsu organismam maz ir nepieciešams.

Pārskatot šogad sastrādāto, esam no "Cālis.lv" arhīva lādes izcēluši rakstus, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā piesaistījuši vislielāko lasītāju uzmanību. Tēmu dažādība norāda uz cilvēku interesi izzināt savu ķermeni līdz pēdējai šūniņai, un tās variē, sākot no uztura konkrētiem orgāniem, kā arī pazīmēm, kas norāda uz kāda mikroelementa deficītu, līdz pat sliktiem paradumiem un neparastiem veselības eksperimentiem.

Vesels cilvēks ir laimīgs cilvēks, un tieši to taču mēs visi ceram sagaidīt no jaunā, 2022. gada! Vai tevi interesē, kā uzlabot nieru veselību? Vai ilgi lauzi galvu, cik soļu dienā jānostaigā, lai būtu izpildījis nepieciešamo minimumu? Varbūt meklē motivāciju, lai atmestu smēķēšanu? Kopā ar veselības ekspertiem esam skaidrojuši ne tikai šos, bet arī citus aspektus, lai jau no šodienas tu varētu dzīvot labāk!

Vīna glāze nāk par labu? Uzturs, kas neļaus 'nokaut' ķermeņa motoru – sirdi

Piekritīsiet taču – "ak, tu, sirsniņa mana" izklausās daudz mīļāk un piemērotāk par "mana nierīte", vai ne? Jau izsenis sirds ir visā pasaulē zināms mīlestības simbols, kuru izšuj uz drēbēm, dāvā kūkas formā un pat iepin liriskās melodijās, taču svarīgi atgādināt, ka sirds ir kas vairāk par mīlestības vēstnesi. Orgāna galvenā funkcija ir svarīgāka par visiem apzīmējumiem – sirds ļauj mums dzīvot. Ja cilvēka motoram sāk rūsēt kāda sastāvdaļa, organisma kopējā funkcionēšana būs apdraudēta, tāpēc ar steigu jāķeras klāt tā ieeļļošanai. Un te palīdzēt var piemērots uzturs, kura iekļaušana ikdienas ēdienkartē nebūt nav neiespējamā misija.

Negaidi, kad runa ir par veselību. Būtiskākais par asinsanalīzēm

"Au, tas taču ir tik sāpīgs process!" Jā, tā noteikti nodomā liela daļa cilvēku, kas dodas nodot asinsanalīzes. Lai gan tas nav patīkams process, tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā sekot līdzi un uzraudzīt savu veselību. Sniedzam pamācību – ko vajadzētu zināt par asinsanalīzēm.

Sešas savdabīgas pazīmes, kas liecina – organismā trūkst dzelzs

Dzelzs – organismam ļoti svarīga minerālviela, kuras deficīts var izraisīt mazasinību, negatīvi ietekmēt sirds veselību, pasliktināt atjaunošanās procesus pēc fiziskas slodzes. Tāpat dzelzs nodrošina sarkano asinsķermenīšu veidošanos – tie savukārt no plaušām uz organisma audiem nogādā skābekli. Lai arī dzelzs trūkumam raksturīgākie simptomi ir nogurums, biežas galvassāpes, grūtības koncentrēties, ātrāka aizelšanās un vēl citi simptomi, var būt arī pavisam ērmotas pazīmes, kas norāda – šīs minerālvielas organismā ir par maz. Kādas tās ir, skaidrots portālā "Women's Health".

Deviņi mēneši bez ožas un neizturams bezspēks – pieredzes stāsti par garo Covid-19

Covid-19 infekcija ir visnotaļ viltīga – mēs nevaram kafijas biezumos izzīlēt, vai slimības gaita, ņemot vērā to, ka esam šķietami veseli, būs viegla vai smaga, tieši tāpat mēs nevaram būt droši par to, vai vīruss pēc akūtas izslimošanas mūs patiesi liks mierā. Dažiem nepaveicās un ar simptomiem nākas sadzīvot pat teju gadu pēc izslimošanas. Matu izkrišana, totāls bezspēks, trauksme un apātija, nepārtraukta džinkstoņa ausīs un ožas zudums jau deviņus mēnešus – tie ir tikai daži no simptomiem, ar kuriem duelī pret Covid-19 sekām cīnās mūsu stāsta varoņi.

Sirds 'lec ārā pa muti' bez iemesla. Cik bīstams ir paātrināts pulss miera stāvoklī

Sajūtu, ka sirds teju vai lec laukā no krūtīm, ļoti iespējams, reiz piedzīvojis ikviens no mums. Par iemeslu tam var būt pamatīgs treniņš sporta zālē, eksāmenu stress vai patīkams satraukums pirms kāda liela notikuma, tāpēc šādās reizēs mēdzam teikt, ka pulsa skriešanai kosmosā ir attaisnojošs iemesls. Taču reizēm cilvēki pulsa paātrināšanos konstatē arī pavisam nevainīgās un mierīgās situācijās, kuru atstāšana bez ievērības noteikti nebūs pareizā izvēle.

Skaists smaids uz desmit gadiem: vai savu zobu zaudēšana ir tā vērta



Estētiski nebaudāmu smaidu, šķiet, lielākoties cilvēki mēģina noslēpt, smiešanās vai smaidīšanas laikā muti aizklājot ar roku vai mēģinot sakniebt lūpas. Turpretim skaists, silts un draudzīgs smaids gan pašam liek justies labāk, gan spēj atbruņot teju ikvienu, līdz ar to vēlme iegūt "Holivudas smaidu" ir saprotama. Šobrīd viena no populārākajām metodēm, lai to iegūtu, ir zobu kroņi, kurus Amerikā vecāki pat dāvina saviem bērniem, sasniedzot pilngadību. Bet, lai arī zobu kroņi ir salīdzinoši vienkārša, ātra un pievilcīga metode smaida koriģēšanai, tomēr, pirms lemt tai par labu, svarīgi rūpīgi apdomāt, vai savu zobu zaudēšana ir skaistā smaida vērta.

Sit pa aknām un ne tikai. Latvijā izpētīta Covid-19 ietekme uz dažādiem orgāniem

Covid-19 ietekmē cieš ne tikai elpceļi, bet teju visi orgāni un sistēmas, kas nodrošina organisma dzīvotspēju. Slimība kritiski iedarbojas uz aknu darbību, izraisa smagas neiroloģiskas sekas, bet dažiem pacientiem pēc atveseļošanās sāk aktīvi izkrist mati. Tāpat nu noskaidroti faktori, kas var kritiski samazināt izveseļošanās izredzes. Rīgas Stradiņa universitātes zinātnieku komanda pastāstījusi, ko izdevies noskaidrot par Covid-19 attīstības gaitu pacientiem Rīgas lielajās slimnīcās.

Ko kakla izskats var pavēstīt par tavu veselību



Vai zināji, ka, vienkārši kārtīgi aplūkojot savu kaklu, tu vari novērot pat dzīvību glābjošas pazīmes, kas vēsta par noslēpušām veselības problēmām? Nostājies spoguļa priekšā un rūpīgi inspicē savu kaklu. Smalkas norādes, piemēram, jauns ''puns'' vai vēnu izmaiņas, var liecināt par slēptām problēmām, un tas, cik ātri tu tās novēro, var būtiski ietekmē iespējamās sekas. Šajā rakstā apskatām, ko kakls var mēģināt tev pateikt.

Ikdienišķi ieradumi, par kuru kaitīgo ietekmi uz veselību nemaz nenojaut

Dažādi ieradumi kļūst par mūsu ikdienas rutīnu ātrāk, nekā varētu šķist, un līdz ko tie jau ir normāla katras dienas parādība, darbības bieži vien kļūst automātiskas. Tomēr arī ikdienišķi ieradumi, kuri mūsu dzīvēs ir jau sen nereti paredz kādus ar veselību saistītus riskus, dažkārt pat ļoti bīstamus. Bet, pret kurām ikdienas darbībām būt piesardzīgākam? To uzzini raksta turpinājumā.

Labāk pacietīšos – tāpat pāries! Kāpēc un kā rūpēties par muguras veselību



"Ai, kā man sāp mugura!" Šis, šķiet, ir viens no jebkura cilvēka biežāk izteiktajiem apgalvojumiem, un tas nav bez iemesla. Sēdošs darbs, rušināšanās dārzā, smagumu celšana un nešana, intensīvs treniņš, hobiji, ilgstoša stāvēšana kājās... Tas viss un vēl daudzi citi faktori tiešā veidā ietekmē mūsu veselību. Un, tā kā diskomforts vai muguras sāpes jau kļuvušas par sava veida normu, visbiežāk, tām atkal parādoties, sakožam zobus un paciešamies, līdz viss pāriet.

Kas ir trombi un kāpēc tie veidojas

Ņemot vērā pēdējā laika notikumus, kas saistīti ar "AstraZeneca" ražoto vakcīnu pret Covid-19, aktuāls kļuvis jautājums par trombu veidošanos. Kāpēc veidojas asins recekļi un cik tie ir bīstami, skaidrojam raksta turpinājumā.

Astoņi veselībai bīstami mīti par paaugstinātu asinsspiedienu

Pasaules Veselības organizācija (PVO) lēš, ka aptuveni 1,13 miljardiem cilvēku visā pasaulē ir paaugstināts asinsspiediens. Bet, neraugoties uz arvien pieaugošo hipertensijas izplatību, to joprojām plaši pārprot – neuztver to līdz galam nopietni vai tic dažādiem, arī veselībai bīstamiem, mītiem.

Uzbaroties un notievēt. Eksperimenti 'svara šūpolēs'

Ķermeņa svara mazināšana un noturēšana prasa zināmu ieguldījumu un rūpes par sevi. Pasaulē un arī Latvijā ir dažādu profesiju pārstāvji, kas speciāli piedzīvojuši svara svārstības – pieņēmušies svarā vai/un notievējuši, katrs ar savu motivāciju. Fitnesa trenere Sintija Katkeviča speciāli pieņēmusies svarā par 10,9 kilogramiem un pēc tam no tiem tikusi vaļā – lai labāk izprastu klientus ar lielāku svaru, viņu emocionālo un fizisko stāvokli. Zināms šoks bijis jau pirmajā "brīvēšanas" nedēļā! Kas viņu pārsteidzis šajā pieredzē, kas bijis vieglākais un grūtākais? Ko no tā viņa iesaka citiem neatkārtot? Ieskatīsimies piemēros no pasaules, kā ar "svara šūpolēm" vai īpašiem ēšanas eksperimentiem cilvēki vēlējušies nodot kādu vēstījumu. Ko uzskata par straujām svara izmaiņām un kāds ir veselīgs tievēšanas ātrums, jautāsim uztura speciālistei Lizetei Pugai.

Neparastas pazīmes, kas var liecināt par sirds un asinsvadu problēmām



Pateicoties arvien plašākai informācijas pieejamībai un zināšanām par veselīgu uzturu un ārstniecības attīstībai, arvien mazāk cilvēku mirst no sirds slimībām nekā agrāk. Tomēr, neraugoties uz nupat minēto, sirds un asinsvadu slimības joprojām ir izplatītākais nāves iemesls kā Latvijā, tā arī citviet pasaulē. Tāpēc ir ļoti svarīgi ne tikai vismaz reizi gadā pārbaudīt savu veselības stāvokli, bet arī ikdienā sekot līdzi neparastām izmaiņām organismā, jo tās var mēģināt savlaicīgi brīdināt par kādu sirds un asinsvadu slimību.

Ūdeni uz nakti drīkst dzert? Nieru veselības palīgi un biedi

Nieres ir orgāns, par kuru vesels cilvēks lielākoties atceras vien brīžos, kad apmeklē ģimenes ārstu. Ņemot vērā, ka tās daudz pretī nerunā, nieres šķietami dzīvo pašas savu dzīvi, taču, līdzīgi kā daudzi citi orgāni, tās patiesībā ir absolūts mūsu dzīvesveida spogulis. Ja nieru funkcionēšanas vilciens noskrien no sliedēm, problēmu rodas vairāk nekā saprašanas, tāpēc svarīgi līdz šādam brīdim nenodzīvoties. Un te talkā var nākt pārtikas produkti, kas svarīgo orgānu nevajadzīgi nepārslogos.

Vēders kā balons un sāp: kas ir kairinātu zarnu sindroms

Uzpūties vēders nekad nav jautra padarīšana, it īpaši tad, ja to pavada arī spiedošas sāpes un slikta vēdera izeja. Kā izrādās, ja tevi skar šāda problēma, tu nebūt neesi tāda vienīgā, jo kairinātu zarnu sindroms (KZS) ir ļoti izplatīts – tas skar aptuveni 11 procentus pasaules iedzīvotāju. Tiesa, neraugoties uz to, ka tā ir izplatīta veselības problēma, to nav iespējams viegli diagnosticēt.

Pazīmes, kas liecina – organismam varētu trūkt magnija

Par vitamīnu un minerālvielu trūkumu organisms var signalizēt dažādos veidos, bet kā tipiskākās pazīmes, ka kaut kā varētu trūkt, nereti tiek minētas hroniska noguruma sajūta, mainīgs garastāvoklis, sliktāka miega kvalitāte un nespēja atjaunot spēkus pēc fiziskas slodzes. Šoreiz sīkāk par magniju – kāda ir tā loma organismā, kādēļ tā varētu pietrūkt un kādi ir magnija avoti uzturā?

Sešas veselības problēmas, kuras var izraisīt nepietiekams miegs

Neapšaubāmi, visi novērtē pilnvērtīgu un atjaunojošu izgulēšanos. Pēc tās mums ir vairāk enerģijas, spējam labāk koncentrēties un arī jūtamies daudz labāk. Taču arvien vairāk pētījumu rāda – miegs ir svarīgs ne tikai pašsajūtas uzlabošanai, bet tam arī ir kritiska loma normālas veselības saglabāšanā.

10 000 soļi katru dienu? Svarīgākais, kas jāzina par veselīgu staigāšanu



Ja nevēlies skriet vai doties uz fitnesa treniņiem, 10 000 soļu mērošana ik dienu, ejot pareizajā tempā, arī var palīdzēt, lai ne tikai sasniegtu nosprausto mērķi par slaidāku augumu, bet arī sakārtotu prātu un nervu sistēmu.

Dārgāks alkohols bendē mazāk? Aknu veselība un uzturs, kas palīdz

Kamēr daudziem sulīgs šašliks, gaisīgas kūciņas un atspirdzinoši grādīgie dzērieni asociējas ar vasaras ballītēm līdz rīta gaismai, viens no mūsu galvenajiem orgāniem – aknas – uz šo pasākumu noskatās ar bažām. Aknas nodrošina vairākas mūsu organismam vitāli nepieciešamas funkcijas, un tieši veselīgs uzturs ir viens no galvenajiem balstiem, kas tās tur. Vai tad, ja vēlamies ar tām draudzēties, visam neveselīgajam jāteic ardievas? Nē, jo aknas ir ļoti spēcīgs orgāns, taču bez pareizo produktu izvēles uzturā varam pamatīgi sev sarežģīt dzīvi.

Smēķēšanas atmešana: kā mainīsies veselība pēc mēneša, gada vai desmit?



Smēķēšana ir galvenais priekšlaicīgas nāves cēlonis Eiropas Savienībā. Neraugoties uz to, daudzi smēķētāji baidās, ka būs vajadzīgs pārāk ilgs laiks, lai vispirms atmestu kaitīgo ieradumu, bet pēc tam redzētu kādus veselības un labsajūtas uzlabojumus. Bet, kā izrādās, ieguvumu ieraudzīšana notiek ātrāk, nekā lielākā daļa cilvēku uzskata.

Astoņi vienkārši veidi, kā ar dzīvesveida izmaiņām samazināt cukura līmeni asinīs

Paaugstināts cukura līmenis asinīs rodas, ja tavs ķermenis nepietiekami ražo vai neefektīvi lieto insulīnu – hormonu, kas regulē glikozes līmeni asinīs un palīdz tai nokļūt tavās šūnās, tādējādi radot enerģiju. Un augsts cukura līmenis asinīs (hiperglikēmija) ir saistīts ar cukura diabētu, kas, kā liecina aptuvenās aplēses, skar 463 miljonus pasaules iedzīvotāju. Tāpēc, lai neapdraudētu savu veselību, vērtīgi zināt, kā ar vienkāršiem un ikdienišķiem veidiem stabilizēt cukura līmeni asinīs.

Pazīmes, ka neuzņem pietiekami daudz olbaltumvielu

Olbaltumvielas veic dažādas dzīvībai nepieciešamas funkcijas un ir vienas no pamata uzturvielām. Ja ēdienkarte ir gana daudzveidīga, lielākoties problēmu ar olbaltumu apgādi nav. Tomēr vienmēr ir kādi izņēmumi. Saslimšanas, specifiskas diētas vai pat šķietami nelielas korekcijas ikdienas ēdienkartē var veicināt olbaltumvielu trūkumu, kas izpaužas dažādu simptomu veidā.

