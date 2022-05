Veselības ieguvumi, ūdenim pievienojot citronu. Vai tādi vispār ir?

Pievienot ūdenim citronu jau vairākus gadus ir tāda kā modes lieta, taču – vai tam vispār ir kāds veselības ieguvums, vai arī ūdenim tikai nedaudz uzlabojas garšiņa un tas vienkārši izskatās smukāk? Daudz tiek runāts par tā palīdzīgo roku svara zaudēšanā, taču patiesībā tam tiešā veidā zinātnisku pierādījumu nav. Kas tad īsti slēpjas aiz citrona šķēlītes pievienošanas ūdenim un vai vispār tam vērts tērēt laiku, skaidrojis portāls "Live Science".

Kāpēc citronūdens tiek uzskatīts par labu?

Saskaroties ar virkni veselības problēmu, ļoti iespējams, esi dzirdējis jautājumu: "Bet tu ikdienā dzer pietiekami daudz ūdens?" Taču, cik daudz tad ir optimāli, to arī var saukt par diskutablu aspektu. Lai nu kā, aptuveni divus litrus ūdens organismam dienas laikā tiek rekomendēts saņemt, tomēr lielai daļai ļaužu tas šķiet daudz par daudz. Šādos gadījumos tiek meklēti jauni veidi, kādos ūdeni uzņemt, un bieži vien pirmā rekomendācija skan vienkārši un lakoniski: "Piegriez taču citronu!" Un tieši tad citrons no citrusaugļa parasti kļūst par brīnumproduktu, kas ūdeni ne tikai padarīs garšīgāku, bet arī palīdzēs teikt ardievas liekajiem kilogramiem un izvadīt toksīnus no organisma.

Kamēr vieniem no rītiem roka stiepjas tējas vai kafijas virzienā, citi dienu sāk ar glāzi citronūdens. Tā noteikti ir atsvaidzinoša alternatīva, taču – vai kā dāvaniņa līdzi nāk arī kāds ieguvums veselībai? Lūk, ko cilvēki parasti uzsver.

Tas uzlabo gremošanu: daļa cilvēki pārliecināti, ka citronūdens lietošana palīdzējusi mazināt gremošanas problēmas, piemēram, vēdera uzpūšanos un grēmas. Tas palīdz zaudēt svaru: citronūdens aizstāvji apgalvo, ka glāze šāda ūdens dienā viņiem palīdz vieglāk atbrīvoties no liekā svara un izvairīties no pieņemšanās svarā. Tas uzlabo imunitāti: labi zināms, ka citroni satur C vitamīnu, kas ir labs palīgs imūnsistēmas uzlabošanai, palīdzot izvairīties no saaukstēšanās, klepus un infekcijām. Tas pazemina asinsspiedienu: citronos esošais kalcijs un kālijs palīdz asinsspiediena pazemināšanā. Tas uzlabo ādas stāvokli: šajā aspektā galvenais ir C vitamīns, kas ir zināms kā antioksidants. Šī iemesla dēļ tiek uzskatīts, ka citronūdens var palīdzēt uzlabot ādas izskatu un mazināt novecošanās pazīmes.

Vai tiešām ieguvumi ir patiesi?

Klīst ārkārtīgi daudz nepamatotu faktu par citronūdens labajām īpašībām, kam nav zinātniska pamatojuma, skaidro "Live Science". Tas gan nenozīmē, ka tas mūsu veselībai nevar sniegt neko labu, tāpēc nedaudz papētīsim, kas citronam "vēderā".

Tā kā citrons ir bagātīgs C vitamīna avots, tam vērts pievērst pastiprinātu uzmanību. Kā minēts, C vitamīns ir draugos ar imūnsistēmu, līdz ar to lielās devas palīdz to stiprināt un pasargāt no infekcijām. 2017. gada pētījumā, kas publicēts žurnālā "Nutrients", noskaidrots – 200 mg C vitamīna dienā var palīdzēt uzlabot ārstēšanos dažādu saaukstēšanās epizožu gadījumos.

Vērts gan paturēt prātā – lai gan C vitamīna uzņemšana pie "puņķiem un klepiem" būs veselībai laba un ķermenim noderīga, tā konkrēto situāciju neiespaidos. "Ja esam saslimuši, C vitamīns nepalīdzēs ātrāk atveseļoties," skaidrojusi uztura speciāliste Vikotrija Zakarkeviča. "Tas var nedaudz atvieglot simptomātiku, saīsināt slimošanas laiku, bet pārsvarā tas attiecas uz profesionāliem sportistiem. Pārējiem produkti, kas ir galvenie C vitamīna avoti, konsekventi jālieto vēl pirms saaukstēšanās."

Kas atteicas uz kalciju un kāliju, tas var palīdzēt asinsspiediena pazemināšanā. Pētījumā, kas publicēts "Journal of Nutrition and Metabolism", secināts, ka sievietēm, kas uzturā regulāri lietoja citronus un ievēroja fiziskās aktivitātes, bija zemāks asinsspiediens nekā tām, kuras šādu dzīvesveidu netika izvēlējušās. Jāpiebilst gan, ka no pētījuma nav skaidrs, vai dalībnieces dzēra citronu sulu vai lietoja tos svaigā veidā.

Noslēgumā – teikt, ka zinātne atbalsta un uzsver, ka citronu sula tiešā veidā ir labs palīgs gremošanas sistēmas darbības uzlabošanā un ķermeņa svara samazināšanā, nevarēs. Taču, ko nevar noliegt, – ja svaigo sulu un dažādu gāzēto limonādīšu vietā izvēlēsies citronūdeni, samazināsies uzņemto kaloriju daudzums, līdz ar to arī atbrīvoties no liekajiem kilogramiem būs vieglāk.

Arī uztura speciāliste Viktorija Zakarkeviča savā "Instagram" kontā "Uzlabo" dalījusies pārdomās, ka citrona šķēlītes pievienošana ūdenim ar mērķi atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, ir viens no izplatītākajiem un ačgārnākajiem pieņēmumiem. Nē, citronūdens nededzina taukus un neattīra ķermeni.

Kas attiecas uz pieņēmumu, ka ūdens ar citronu "iekustina" gremošanas sistēmu, uztura speciāliste sacījusi: "Kustinātājs, ja tā var teikt, nav citrons, kustinātājs ir ūdens pats, un ūdens vispār ir forša lieta. Ja tev to vieglāk iedzert kopā ar citronu, tad aiziet, tur būs arī papildu antioksidanti un vitamīni, bet nedzer ar domu, ka pāris piles citrona palīdzēs enzīmiem labāk šķelt pārtiku."

Kad ar citroniem jāpiebremzē

Ja citronus lieto ļoti bieži, var tikt bojāta zobu emalja un palielinās zobu jutība.Taču, lai citronūdeni varētu turpināt dzert bez raizēm, te, lūk, vairāki ieteikumi.

Iztīri zobus pirms citronu sulas dzeršanas, bet pēc lietošanas vēlams paskalot muti ar ūdeni.

Lieto svaigu citronu sulu, nevis veikalu produktus pakās.

Dzer ar salmiņu, lai minimizētu saskarsmi ar zobiem.

Ar zobu tīrīšanu nogaidi aptuveni stundu. Skābes mīkstina zobu emalju, un tūlītēja tīrīšana situāciju var tikai pasliktināt.

Vērts piebilst, ka citroni nav ieteicami uzturā cilvēkam, kam ir gremošanas sistēmas slimības, jo tie palielina sālsskābes sekrēciju. Pārāk daudz citronu vai regulāra citronūdens lietošana var veicināt kuņģa iekaisuma jeb gastrīta attīstību. Kā jebkuri citrusaugļi, arī citrons var izsaukt alerģiskas reakcijas.