Ziedot asinis, lai glābtu dzīvības, var ikviens no mums, taču – vai visi to arī dara? Kamēr atbildi uz šo jautājumu atstāsim statistiķu ziņā, pilnīgi droši var teikt, ka, pasniedzot kādam tik vērtīgo dāvanu un "nolaižot" asinis, ķermenis pateicībā paklanīsies tavā priekšā. Kļūstot par asins donoru, ne tikai bez maksas tiksi lielākā skaidrībā par savu veselības stāvokli, bet arī samazināsi risku slimot ar akūtām un hroniskām slimībām, "dedzināsi" kalorijas un ar saviem 450 ml asiņu vien palīdzēsi kādam dzīvot.

Šajā rakstā uzzināsi:

Kur pēc ziedošanas "ceļo" tavas asinis?

Cik daudz asiņu pārlej vienam pacientam?

Vai kompensāciju saņem arī donori, kas procedūru nepabeidz?

Kāpēc tev pat ļoti vajag "nolaist" asinis?

"Neziedoju, jo ar mēnešreizēm katru mēnesi zaudēju asinis," – mīti un atspēkojumi.

"Steidzami nepieciešamas asinis!", "Asins krājums ir kritisks", "Tavs ziedojums, iespējams, būs izšķirošs" – šie ir tikai daži no regulārajiem iedrošinājuma vārdiem sociālo tīklu platformās, kuru galvenais mērķis ir viens – piecelt tevi no dīvāna un pārliecināt ziedot asinis. Taču šādi uzsaukumi vienlaicīgi arī liek noprast, ka asins krājumi valstī iztukšojas vēja ātrumā, gluži kā griķi un sāls šobrīd veikalu plauktos, tāpēc slimnīcās ir liels skaists cilvēku, kuri dienu no dienas bezspēcīgi gaida citu labvēlību. Kā sarunā atklāja Valsts asinsdonoru centra (VADC) direktore Egita Pole, ja katru dienu asinis ziedotu 400 cilvēki visā Latvijā, tad varētu būt droši, ka bez īpašiem ārkārtas gadījumiem asins krājums vienmēr būs pietiekošs. Tomēr šobrīd periodiski tiek novērota donoru aktivitātes samazināšanās, kas ietekmē slimnieku adekvātu nodrošinājumu ar asins komponentiem.