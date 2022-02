Vismazāk vientuļi cilvēki jūtas Ziemeļeiropā, visvairāk – Austrumeiropā

Vientulības sajūta ir subjektīva un to var veicināt dažādi apstākļi. Dažiem cilvēkiem to pastiprina sēras, attiecību izjukšana, darba maiņa. Agrāki pētījumi liecina, ka noteiktām cilvēku grupām ir lielāks risks justies vientuļiem, piemēram, vecākiem, kas bērnu audzina vieni, no ģimenes atsvešinātajiem un trūkumcietējiem. Jaunā pētījumā atklāts, ka dati variē, atkarībā no ienākumiem, ģeogrāfiskās vietas. Ziemeļeiropā cilvēki mazāk jūtas vientuļi, salīdzinājumā ar citiem reģioniem.

Pierādīts, ka vientulības sajūta ietekmē mentālo veselību un labsajūtu, tai ir saikne ar psihisko veselību un agru nāvi. Minētais pētījums veikts no 2000. līdz 2019. gadam un aptver 113 valstis, publicēts "The BMJ".

Justies vientuļi – tā ir globāla problēma

Jaunākie ASV pētnieku aprēķini liecina, ka viena trešdaļa iedzīvotāju rūpnieciski attīstītajās valstīs jūtas vientuļi, un viens no 12 cilvēkiem piedzīvo tik dziļu vientulību, kas var izraisīt nopietnas veselības problēmas. Cik liela ir vientulības problēma globālā mērogā? Uz šo jautājumu mēģināja atbildēt Austrālijas pētnieki, raksta "Health Europa".

Sidnejas Universitātes vadītās pētnieku grupas mērķis bija apkopot informāciju, cik daudz cilvēku pasaulē jūtas vientuļi, lai palīdzētu lēmumu [veselības aprūpē un prevencijā] pieņēmējiem izprast problēmas apjomu un nopietnību. Viņi analizēja pētījumu datu bāzes un 57 dažādu valstu pētījumus, kuros pētīta vientulība no 2000. līdz 2019. gadam 113 valstīs un teritorijās.

Dati bija pieejami par pusaudžiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem 77 valstīs vai teritorijās, jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem 30 valstīs, pusmūža pieaugušajiem vecumā no 30 līdz 59 gadiem 32 valstīs un gados vecākiem pieaugušajiem vecumā no 60 gadiem un vecākiem 40 valstīs.

Datu vairāk un pilnīgāk bija no valstīm ar augstiem ienākumiem (jo īpaši Eiropā), salīdzinot ar valstīm ar zemiem un vidējiem ienākumiem.

Tendence līdzīga visās vecuma grupās

Kopumā metaanalīzē tika iekļauti 212 aprēķini par 106 valstīm no 24 pētījumiem. Pusaudžiem prevalence uz vientulību svārstījās ap 9,2 procentiem Dienvidaustrumāzijā līdz 14,4 procentiem Austrumu Vidusjūras reģionā. Pieaugušajiem metaanalīze tika veikta tikai Eiropas reģionam, un visās vecuma grupās tika atrasts korelācija ar ģeogrāfisko vietu. Piemēram, vismazākie vientulības rādītāji pastāvīgi tika novēroti Ziemeļeiropas valstīs (2,9 procenti jauniem pieaugušajiem; 2,7 procenti vidēja vecuma pieaugušajiem un 5,2 procenti gados vecākiem pieaugušajiem) un visaugstākā Austrumeiropas valstīs (7,5 procenti jauniem pieaugušajiem). 9,6 procenti pusmūža pieaugušajiem un 21,3 procenti gados vecākiem pieaugušajiem).

Dati nebija pietiekami, lai izdarītu secinājumus par vientulību globālā mērogā, taču pētnieki atzīmēja – pat ja vientulības problēma nebūtu saasinājusies pētījuma periodā, Covid-19 šo problēmu varētu būt padziļinājusi. Pētījums sniedz skatījumu par pirmspandēmijas situāciju.

Ņemot vērā vientulības negatīvo ietekmi uz veselību un mūža ilgumu, autori saka, ka viņu atklājumi pastiprina nepieciešamību pievērsties vientulībai kā svarīgai sabiedrības veselības problēmai.

"Lielās atšķirības vientulības izplatībā dažādās valstīs un reģionos prasa padziļinātu pētīšanu, lai atklātu vientulības virzītājspēkus sistēmiskā līmenī un izstrādātu soļus, lai ar tiem cīnītos," secināja pētnieki.

