Viss par muguras sāpēm un stīvumu: dzīvesveids, vingrojumi, operācijas, īpašas dzīves situācijas

Mēdz teikt, ka visas kaites ir no muguras (taisnības labad, citi saka – no nerviem, mikrobioma un vēl citas versiajs). Taču, piekritīsiet, muguras stīvums vai sāpes var ļoti bojāt ikdienu.

Vai nepareiza guļvietas iekārtošana vai poza var būt iemesls muguras sāpēm? Kā mazināt ilgstošas sēdēšanas sekas? Kā saudzēt muguru īpašos dzīves periodos: grūtniecībā un zīdīšanas laikā? Kādi vingrojumi un dabiskas metodes var palīdzēt muguras veselībai? Kad laiks pienācis operācijai? Uz šiem un citiem jautājumiem par muguras veselību turpinājumā – 18 rakstos no "Delfi" krājuma!

Mūsdienu sērga – diska trūce. Operēt vai nē?

Ticams, ka esi kādreiz dzirdējis par cilvēku, kurš strauji pieliecies, lai paceltu somu, bērnu vai grāmatu kaudzi, un turpat arī palicis. Iespējams, tu pats esi bijis viņa vietā. Vienmērīgi nesadalot slodzi pa mugurkaulu, iedzīvošanās diska trūcē kļūst pat ļoti reāla, un no šī zīmoga dzīves laikā cilvēkam vairs nekad neaizmukt. Diska trūces situāciju parasti risina divos kardināli pretējos veidos – operējot vai neoperējot, taču arī pirmais variants pilnīgu sāpju izzušanu negarantē. Kā sadzīvot ar diska trūci, un kā līdz tai nemaz neaizdzīvoties?

Adatiņa, kas aizved uz paradīzi. Blokāde kā brīnumlīdzeklis pret sāpēm

Cik labi gan būtu, ja varētu dzīvot bez sāpēm... Lai gan šai vēlmei nevajadzētu būt sapnim vasaras naktī, realitāte ir daudz skaudrāka. Mūsu vidū ir cilvēki, kam galva, locītavas vai mugura hroniski sāp jau gadiem, un agrāk vai vēlāk viņi nonāk pie blokādes – par brīnumlīdzekli dēvētajām injekcijām, kas sāpes spēj aizslaucīt gluži ar rokas mājienu. Rožaino stāstu gan aizēno to cilvēku pieredzes stāsti, kuriem blokāde tomēr nav palīdzējusi. Kā tad īsti ir – viennozīmīgs brīnumlīdzeklis vai metode ar izņēmumiem?

Atbalstīta mugura un atslābums plecos – pozai un krūts satvērienam zīdīšanā ir nozīme

Zīdīšana ir ieguvums bērnam, mammai, ģimenei un sabiedrībai kopumā. Tā samazina daudzu saslimšanu riskus, kā arī stiprina mammas un bērna emocionālo saikni. Lai zīdīšanu uzsāktu un veiksmīgi turpinātu, ļoti svarīgi jau no pirmajām zīdīšanas reizēm pievērst uzmanību zīdīšanas pozai un krūts satvērienam. Kā to pareizi darīt, skaidro sertificēta vecmāte un zīdīšanas konsultante Rīgas Dzemdību nama Zīdīšanas istabā Žanete Eglīte.

Klusējoša un viltīga – mugurkaula deformācija jeb skolioze

Viens plecs augstāk par otru, asimetrisks iegurnis, un mugurkauls – šķībs. Pieliecoties viena mugurkaula puse paliek taisna, otrā rodas kūkums – šie ir tikai daži simptomi, kas liecina par skoliozi – mugurkaula deformāciju. Ja sākumā tā klusi slēpjas un neliek par sevi manīt, tad laika gaitā simptomi paliek ar vien izteiktāki un traucējošāki – sāpes, elpošanas traucējumi, acīmredzama asimetrija.

Vingrojumi, kas mazinās muguras un kakla stīvumu

Mazkustīgs dzīvesveids un darbs pie datora ir ļoti daudzu veselības problēmu ierosinātājs. Tas var veicināt arī sāpju mugurā un kakla daļā parādīšanos. Lai tās uzveiktu, var pietikt ar dažiem vingrojumiem pāris reizes nedēļā.

Vingrojumi jaunajām un topošajām mammām muguras sāpju un plecu joslas saspringuma mazināšanai

Grūtniecība un arī laiks pēc tam, kad mazulis ir nācis pasaulē, no sievietes prasa arī zināmu fizisku piepūli. Cik gan bieži dzirdēts, kā jaunās mammas savā starpā sarunājas, ka sāp mugura, plecu daļa, bet neko jau nepadarīsi – mazulis ir jānēsā, jācilā… Kā mammas pašas sev var palīdzēt, to portāla "Cālis" un veselības centra "Vivendi" kopīgi rīkotās Vecāku skolas ceturtajā lekcijā stāstīja un rādīja fizioterapeite Monta Puide.

Vai gulēšanas poza var būt cēlonis muguras sāpēm

Daudzi dod priekšroku gulēšanai uz vēdera, tomēr dzirdēts, ka šī poza var izraisīt muguras sāpes. Vai tiešām tā ir un kā rīkoties, ja, guļot ierastajā pozā – vienalga, uz muguras, vēdera vai sāna – mēdz iesmelgties mugura? Ierasto gulēšanas pozu mainīt taču ir ļoti grūti. Skaidrību šajos jautājumos rakstā "Men's Health" viesis neirologs, profesors Alons Avidans no Losandželosas.

Kā palīdzēt mugurai grūtniecības laikā

Grūtniecība ir ļoti atbildīgs laiks sievietes dzīvē. Šajā periodā pat šķietami vismaznozīmīgākās veselības problēmas var sagādāt gana daudz nepatīkamu brīžu. Grūtniecības laikā viena no lielākajām slodzēm gulstas uz mugurkaulu. Lai to saglabātu veselu, nepieciešams sekot visai vienkāršiem noteikumiem. Portāls "Woman-rules" piedāvā speciālistu sagatavotus ieteikumus, kas būtu jāievēro ikvienai topošai mammai.

Padomi, kas jāievēro, lai nesāpētu mugura

Viena no izplatītākajām mūsdienu biroju darbinieku problēmām ir muguras sāpes. Tomēr no tām ir iespējams izvairīties, ja vien ik dienu ievēro dažus vienkāršus paņēmienus.

Muguras sāpes – kā tās ietekmē dzimumdzīvi?

Viens no jautājumiem, ko, būdams fizioterapeits, savā praksē ļoti reti jautāju pacientiem ir: kā sāpes ietekmē jūsu dzimumdzīvi? Gadījumi, kad par šo tēmu sāktu runāt paši pacienti, arī nav bieža parādība. Varētu teikt – kautrīgie latvieši, tomēr muguras sāpes ir vienādi izplatītas visām nācijām un par šo tēmu vienlīdz nerunīgi ir kā latvieši tā arī krievi, ukraiņi, poļi un visi citi Latvijā dzīvojošie dažādu tautību pārstāvji.

Labāk pacietīšos – tāpat pāries! Kāpēc un kā rūpēties par muguras veselību



"Ai, kā man sāp mugura!" Šis, šķiet, ir viens no jebkura cilvēka biežāk izteiktajiem apgalvojumiem, un tas nav bez iemesla. Sēdošs darbs, rušināšanās dārzā, smagumu celšana un nešana, intensīvs treniņš, hobiji, ilgstoša stāvēšana kājās... Tas viss un vēl daudzi citi faktori tiešā veidā ietekmē mūsu veselību. Un, tā kā diskomforts vai muguras sāpes jau kļuvušas par sava veida normu, visbiežāk, tām atkal parādoties, sakožam zobus un paciešamies, līdz viss pāriet.

Sāp mugura? Maini savus ikdienišķos paradumus!



Mūsu paradumiem ir liela ietekme uz veselību. Slimības un veselības problēmas nerodas vienas dienas laikā – tām parasti ir kāds cēlonis, kas nereti ir saistīts tieši ar izvēlēm ikdienā. Tas pats, protams, attiecas arī uz muguras sāpēm.

'Pranamat' masāžas paklāju fenomens – mārketinga triks vai brīnumlīdzeklis labsajūtai?

15 minūšu laikā samazināt muskuļu saspringumu un nogurumu, uzveikt stresu un galvassāpes, uzlabot ādas struktūru un miega kvalitāti. Izklausās vilinoši, vai ne? Viss, kas tev nepieciešams, ir brīvs brīdis un pārsimts eiro ''Pranamat ECO'' masāžas paklāja iegādei, jo tieši to sola neskaitāmās produkta reklāmas un influenceri, kas sakās regulāri gulšņājam uz brīnumainā paklājiņa.

Stīvums un muguras sāpes. Fizioterapeites par to, kā somas izvēle ietekmē veselību

Pēdējo gadu laikā mugursomas, ko agrāk nēsāja tikai skolēni, sportisti vai ceļotāji, ir iekarojušas arī modes pjedestālus. Tagad gandrīz katrai sievietei, neatkarīgi no vecuma, mājās ir vismaz viena mugursoma, kurai viņa nereti dod priekšroku, atstājot ierasto plecu somu mājās. Taču mugursoma mūsdienās tiek atzīta ne tikai par stilīgāku, bet arī veselīgāku izvēli, to apstiprina arī fizioterapeites Simona Liepiņa un Inga Veinberga.

Sāp, jo sēžu nepareizi. Populāri mīti par muguras problēmām

Muguras lejas daļas sāpes ir ļoti izplatīts simptoms visā pasaulē. Ar to saskaras cilvēki visās vecuma grupās – no bērniem līdz sirmgalvjiem. Tomēr, par spīti plaši pieņemtajiem uzskatiem, ka muguras sāpes izraisa kāds konkrēts iemesls, nospiedošam vairākumam cilvēku ar muguras sāpēm nav iespējams to noteikt. Un šādā gadījumā medicīnā to sauc par "nespecifiskām muguras jostas daļas sāpēm".

Depresija, muguras sāpes un citas veselības ligas, ko izraisa sēdošs darbs



Sāpoša mugura un liekais svars, kam seko dažādas citas ar veselību saistītas problēmas – tas ir pirmais, kas nāk prātā, runājot par sēdoša darba nodarīto postu cilvēka ķermenim. Tomēr dienu vadīšana krēslā pie ieslēgta datora var radīt arī citas problēmas. "Prevention" eksperti ir nosaukuši sešas bīstamākās veselības ligas, ko var izraisīt sēdošs dzīvesveids.

Mazkustīgums, smēķēšana un citas dzīvesstila kļūdas, kas bendē tavu muguru



Muguras sāpes mūsdienās ir ļoti izplatīta problēma. Tās var radīt ļoti dažādi iemesli, piemēram, traumas vai noteiktas slimības. Tomēr netrūkst arī gadījumu, kad sāpes izraisa dažādi ikdienas paradumi un dzīvesstila kļūdas. Šādās reizēs var gadīties, ka dārgas ārstēšanās vietā pietiktu ar izmaiņām ikdienas paradumos. Īpaši, ja izmaiņas notiek, pirms rodas nopietni sarežģījumi.

Stress, traumas un pat parazīti – speciālists par dažādiem muguras sāpju cēloņiem





Muguras sāpju cēloņi var būt ļoti dažādi, un bieži tie nemaz nav saistīti ar pašu muguru, bet gan citiem faktoriem, piemēram, stresu un dzīvesveidu. Manuālais terapeits Egils Eglītis ir pārliecināts, ka saprast problēmas iemeslu un novērtēt cilvēka veselību var vienīgi, izmeklējot viņu pašu no galvas līdz kājām, nevis pēc izrakstiem vai virtuālajiem attēliem.

