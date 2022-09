Žilbinošs un veselīgs smaids. Eksperts par zobu birstēm, pastām un mutes skalojamajiem

Skaistam un veselīgam smaidam ir liels spēks – tas ne tikai dod lielu artavu laba pirmā iespaida radīšanā, bet arī ceļ nēsātāja pašapziņu. Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta zobu protēzists Arnolds Bite ir pārliecināts, ka apburošs smaids ir mūsdienu vizītkarte, tādēļ sagatavojis piecus būtiskus ieteikumus, lai ikdienā pareizi rūpētos par mutes dobuma higiēnu.

Zobu birste – elektriskā vai manuālā

Zobu tīrīšana ir neatņemama mutes kopšanas un profilakses sastāvdaļa. Gan elektriskās, gan manuālās zobu birstes sekmīgi pilda virsuzdevumu – efektīvi noņem aplikumu, kas izraisa kariesu. Tomēr jāatzīst, katrai no tām ir atšķirīgas priekšrocības. Manuālās zobu birstes ieguvums ir pieejamība sortimenta un izmaksu dēļ. Savukārt elektriskajām zobu birstēm, pateicoties augstas frekvences kustībām, trumpis ir efektivitāte. Tās ilgākā lietošanas periodā ir iedarbīgākas, jo ar vibrēšanu vai rotēšanu mehāniski sašķeļ aplikumu uz zobiem un smaganām, ko apliecina starptautiski pētījumi. Te svarīgi uzsvērt, ja svārstāties izvēlē, aicinu sniegt priekšroku rotējošām, nevis vibrējošām elektriskajām zobu birstēm. Šāds modelis ne vien nodrošina regulāru kustību, bet arī "noslauka" aplikumu no zobu virsmām.

Vai tas nozīmē, ka turpmāk jātīra tikai ar elektrisko zobu birsti? Noteikti, nē. Visi varianti sniegs rezultātu ar nosacījumu, ka tīrīšanas rituāls noris divas minūtes divreiz dienā, nekaitējot smaganām. Cilvēki nereti pielieto pārāk lielu spēku, tāpēc vēlams piedomāt pie saudzīgām apļveida kustībām, uzmanīgi piekļūstot visām mutes dobuma virsmām. Bet manuālās zobu birstes vai elektriskās birstes uzgaļa nomaiņa ir ieteicama ik pēc trim mēnešiem, ja tā nav nodilusi jau ātrāk.

Zobu pasta ar fluorīdu

Zobu pastu zīmoli mārketinga ietekmē sola tādas priekšrocības kā aizsardzību pret aplikumu, jutīgumu, gingivītu, zobakmeni, elpas atsvaidzināšanu un pat izbalēšanu. Protams, attiecīgie apgalvojumi var kļūt mulsinoši, meklējot piemērotāko zobu pastu mutes dobuma higiēnai. Lai gan individuālā zobu tīrīšanas līdzekļa izvēlē ieteicams konsultēties ar zobārstu, tomēr viena sastāvdaļa, kas nepieciešama ikvienam, – fluorīds. Minerāls, kas cīnās pret kariesu un aizsargā cilvēka ārējo zobu slāni jeb emalju, kur parasti sākas caurumu veidošanās. Tādējādi fluorīds stiprina zobus, lai palīdzētu ne vien novērst to bojāšanos, bet arī mineralizēt zobu emalju agrīnas zobu bojāšanās stadijā. Tāpat fluorīds zobus parada izturīgākus pret skābēm, kas ir nozīmīgi, jo skābes mutes dobumā veicina nevēlamus gļotādu bojājumus. Cīņā ar zobu aplikuma veidošanos, aicinu vērst uzmanību arī kālija nitrātam, stroncija hlorīdam un dzeramajai sodai.

Savukārt kritiski svarīgi ir izvairīties no triklozāna, kas nogalina vajadzīgās baktērijas, apgrūtinot zobakmens šķīdināšanu jeb pārtikas sadalīšanās procesu. Arī salīdzinoši izplatītā tendence zobu pastās pievienot kokogles un alvejas ekstraktu nav zinātniski pamatota no iedarbības viedokļa. Kokogles zobu pastā var bojāt zobu emalju slāni un ilgtermiņā palielināt jutīgumu, jo produkts ir abrazīvs. Alternatīvie elementi ir silīcija dioksīds. Bet jūtīgiem zobiem palīdzēs kālija nitrāts vai stroncija hlorīds, kas bloķēs zobu esošos ceļus ar nerviem, lai tos nekairinātu karstas un aukstas temperatūras izmaiņas. Efektivitāte pavisam noteikti palielinās, ja 30 minūtes pirms zobu pastas lietošanas izvairīsies no dzērieniem un ēdieniem, savukārt pēc zobu tīrīšanas neizskalosi vairākkārt, ļaujot sastāvdaļām pilnībā iesūkties gan zobos, gan smaganās. Secinājums – zobu pasta ar fluorīdu koncentrāciju no 1450 ppm efektīvi noņems aplikumu un parūpēsies par mutes dobuma veselību.

Mutes skalojamie līdzekļi

Mutes skalošanas līdzekļu lietošana regulārā higiēnā vai pēc slimību ārstēšanas kļūst arvien izplatītāka. Šī segmenta produkti izdalāmi vairākos virzienos, bet vienojošais elements – papildināt mutes higiēnas pasākumus un sniegt svaiguma sajūtu. Lai uzlabotu līdzekļu iedarbību, iesaku ikvienu mutes skalošanas līdzekli izmantot ne ātrāk kā 30 minūtes pēc zobu tīrīšanas, lai nemazinātu zobu pastas sastāvā iepriekš minētā fluorīda iedarbību, kas kavē aplikuma veidošanos. Izņēmums var būt šķidrumi ar profilaktisko iedarbību, kuru sastāvā ir tieši fluorīds. Tie palīdz novērst zobu bojāšanos un atsevišķos gadījumos arī kariesa bojājumus. Attiecīgie līdzekļi ir vispopulārākie, jo ieteicami arī cilvēkiem, kuri bieži lieto cukuru saturošus produktus. Otrie – zobu aplikumu kavējošie līdzekļi, kas novērš baktēriju pielipšanu pie zobu virsmām. Ja abi nosauktie paredzēti pastāvīgām rutīnām, tad antiseptiskie mutes skalošanas līdzekļi ir īstermiņa lietošanai. Tos raksturo hlorheksidīnu saturošas vielas, ko lieto tūlītējai mutes dobuma čūlas, gļotādas vai mutes sēnītes novēršanai. Tās uzskatāms par antibakteriālu jeb dezinficējošu līdzekli, kam ir relatīvi augsts blakusparādību risks. Pārējiem tās ir retāk sastopamas. Vēlreiz ir būtiski atgādināt, ka jebkura mutes skalošanas līdzekļa lietderība ir apšaubāma, ja netiek papildināta ar zobu tīrīšanu, mēles tīrītāju un zobu diegu.

Zobu diegs un mēles tīrītājs

Par zobu diegu un tā ieguvumiem zobārsti ir vienisprātis. Tas aizsniedz vietas, kurām zobu birste nespēj piekļūt. Regulāra zobu diega izmantošana palīdz atbrīvoties no aplikuma zobu starpās, savukārt tas var mazināt kariesa veidošanos un agrīnu smaganu iekaisuma stadiju, kas izpaužas kā asiņainas smaganas zobu diega izmantošanas vai tīrīšanas laikā. Zobu diegs var mazināt halitozi – sliktu elpu, kas ir izplatīta problemātika. Tāpat ir jāapzinās, ka zobu starpu tīrība var iespaidot kopējo zobu baltumu, pat ja zobu priekšpuse būs notīrīta, dzeltenīgās zobu starpas radīs vizuāli tumšāku zobu iespaidu. Tāpēc ieteicams ievērot līdzīgu rituālu kā zobu tīrīšanā – divas minūtes divreiz dienā. Protams, alternatīva var būt mazās starpzobu birstes.

Lai rūpētos par efektīvu mutes dobuma kopšanu, nekoncentrējies tikai uz zobiem, atstājot otrajā plānā pārējo mutes dobumu. Pievērs uzmanību visām mutes dobuma daļām, tostarp smaganām un mēlei. Laika gaitā uz tās var uzkrāties baktērijas un atmirušās šūnas, kas var izraisīt gan sliktu elpu, gan negatīvi ietekmēt vispārējo mutes veselību. Mēles tīrītāji no muskuļa virsmas noņems liekās daļiņas. Tie ierasti ir noapaļoti plastmasas vai metāla rīki, kas neaizstās zobu tīrīšanu, bet kalpos par papildu ieguvumu mutes higiēnas rituālos. Tam noderēs maiga tīrīšana, sākot no mēles aizmugures un virzoties uz priekšu, lai piekļūtu mēles rievai un aplikumam. Šeit vēl ir jāuzsver, ka zobu birstes saru lietošana ir par 30 procentiem neefektīvāka, salīdzinot ar mēles tīrītājiem.

Speciālista apmeklējums

Pat ja vari sevi pielīdzināt mutes dobuma higiēnas zvaigznei, kas divreiz dienā tīra zobus, regulāri lieto zobu diegu vai starpspraugu birstes un mēles tīrītāju, ir obligāti nepieciešams veikt vizīti pie speciālista. Lai gan zobārsta, higiēnista vai zobu protēzista apmeklējuma biežumu nosaka individuāli, tomēr zelta standarts – reize gadā. Tas ir kategorisks aicinājums, lai tālāk konkrētais speciālists noteiktu nākamās vizītes laiku, kas ir atkarīgs no zobu struktūras, mutes dobuma stāvokļa un higiēnas rutīnas. Vienlaikus pārliecinies, ka velti pietiekamas rūpes kopējam veselības stāvoklim, īpaši gremošanas sistēmai, uzņemat pietiekamu ūdens daudzumu un izvairāties no pārmērīga cukura daudzuma, alkoholiskiem dzērieniem un kafijas. Tas nereti ir cēlonis sliktai elpai, zobu aplikumam un baktērijām uz mēles. Toties pareizi mutes higiēnas rituāli un zobu tīrīšanas līdzekļi palīdzēs cīnīties pret nevēlamām baktērijām, lai saglabātu veselīgu un estētisku smaidu.