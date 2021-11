Zinātnieki izpētījuši, kurš varētu būt piemērotākais laiks naktsmieram

Vieni sevi sauc par izteiktiem rīta cilvēkiem, citi – nakts putniem, taču jaunākie zinātnieku secinājumi par gulētiešanas laiku varētu gan vieniem, gan otriem likt pārdomāt savu dienas režīmu. Kura tad ir tā "zelta stunda", kad vajadzētu mēģināt iemigt? Lai sargātu savu sirdi, vislabākais laiks būtu no pulksten 22 līdz 23, secināts izpētē.

Neapšaubāmi, sirds veselību ietekmē arī tāds nekontrolējams faktors kā ģenētika, taču tā ir procentuāli mazākā daļa, raksta "Huffington Post", atsaucoties uz "American Heart Association" publicēto informāciju. Kardiovaskulārās slimības ļoti lielā mērā ir iespējams novērst, jo to izraisītāji var slēpties mūsu izvēlētajā dzīvesveidā – piemēram, atmetot smēķēšanu, ievērojot regulāras fiziskās aktivitātes, kā arī ēdot orgāna veselībai labvēlīgu pārtiku, sirds un asinsvadu slimību pietuvošanos iespējams novērst.

Taču "European Heart Journal" publicētajā pētījumā skaidrots, ka palīgos var nākt arī miegs, precīzāk – konkrēta diennakts stunda, kad liekamies uz auss. Tajā norādīts, ka cilvēkiem, kuri aizmieg laika posmā no pulksten 22 līdz 23, ir mazāks risks sasirgt ar sirds slimībām nekā tiem, kuri uz sapņu valstību dodas pirms vai pēc norādītā laika.

"Cilvēkam ir 24 stundu iekšējais pulkstenis, to dēvē par diennakts ritmu, kas palīdz regulēt fizisko un mentālo funkcionēšanu," sacījis neirozinātnieks, viens no pētījuma autoriem Deivids Plāns. Eksperts gan uzsvēris – lai gan nav iespējams izsecināt cēloņsakarības, rezultāti norāda uz to, ka pārāk agra vai vēla došanās pie miera izjauc ķermeņa bioloģiskā pulksteņa ritmu, negatīvi ietekmējot sirds un asinsvadu veselību.

Pētījuma ietvaros Plāns un viņa komanda analizēja datus par vairāk nekā 88 tūkstošiem cilvēku. Tie glabājās "UK Biobank" – datubāzē, kurā glabājas cilvēku veselības un dzīvesveida dati, kas var tikt izmantoti pētījumu nolūkam. Taču dalībnieki ne tikai sniedza demogrāfiskos datus, kā arī informāciju par dzīvesveidu un fizisko veselību – viņi arī valkāja ierīci, kas deva signālu brīdī, kad konkrētais indivīds aizmidzis un pamodies. Vidējais pētījuma objekta vecums bija 61 gads, aptuveni 60 procenti bija sievietes.

Gala secinājums izpētei sekojošs: cilvēkiem, kuri iemiga pusnaktī vai vēlāk, bija par 25 procentiem lielāks risks sasirgt ar kādu sirds slimību nekā tiem, kas pie miera devās no pulksten 22 līdz 23. Tos, kuri regulāri iemiga no pulksten 23 līdz 23.59, raksturoja par 12 procentiem lielāks risks, savukārt tie, kuri pie miera devās līdz 22 – par 24 procentiem lielāks. Zinātnieki arī ņēma vērā cilvēka vecumu, dzimumu, miegā pavadīto laiku, smēķēšanas statusu, sociālekonomisko statusu un citus miegu ietekmējošus faktorus, taču likumsakarība starp gulētiešanas laiku un sirds slimību risku aizvien saglabājās.

Lai gan šī izpēte nevar noteikt cēloņus un sekas, pētnieki uzskata – viņu atklājumi lielā mērā saistīti ar cilvēka bioloģisko pulksteni. Ja mūsu miega režīms tiek izjaukts ar pāragru neierasti vēlu došanos pie miera, šis solis var negatīvi ietekmēt sirds un arī citu ķermeņa sistēmu veselību. "Mūsu pētījums liecina, ka optimālais laiks, kad doties pie miera, ir arī konkrēta atzīme mūsu ķermeņa 24 stundu ciklā. Novirzes savukārt var kaitēt veselībai," sacījis Plāns.

Kāpēc miegam jābūt prioritātei



Lai gan pētījuma autori vairākkārt norādījuši uz nepieciešamību turpināt padziļinātāku izpēti, kas dotu iespēju jau daudz detalizētāk izprast saikni starp miegu un sirds veselību, kā arī definēt potenciālos riskus, viņi tomēr uzskata, ka izdevies gūt spēcīgas norādes. Plāns uzsvēris – ja viņu secinājumi apstiprinātos arī nākotnes pētījumos, gulētiešanas laiks varētu kļūt par veselības rekomendāciju, kuras realizācija principā neprasa finanšu līdzekļus.

Taisnība, ka ne visi var pulksten 22 jau likt galvu uz spilvena un migt ciet – jo īpaši tas attiecas uz cilvēkiem, kuri strādā naktsmaiņu darbu vai savās dienas gaitās dodas agri no rīta. Taču, cik vien tas ir iespējams, eksperti tomēr iesaka regulāri censties iet gulēt un celties vienā un tajā pašā laikā. Svarīgi ierēķināt, lai miegā būtu no septiņām līdz astoņām stundām. Tāpat centies izvairīties no smagas pārtikas baudīšanas, kā arī centies miega stundām radīt tumšu, klusu vidi, raksta "HuffPost".

Šeit iepazīsties ar ieradumiem, no kuriem ieteicams atteikties pirms iešanas gulēt, savukārt zemāk esam no arhīva izcēluši rakstus par un ap miega tēmu, kas palīdzēs izglītoties, lai justos un dzīvotu labāk.

