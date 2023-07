Zobu veselībai kaitīgie pārtikas produkti

Iespējams, tavi mutes higiēnas paradumi nav mainījušies gadiem ilgi un tiem pilnībā uzticies. Vai tie patiešām ir ideāli? Kas būtu noteikti jādara un no kā vajadzētu izvairīties? Un kuri pārtikas produkti ir īsti kaitnieki zobu veselībai?

Saldumu mīļi riskē vairāk



"Zobārsti nenogurstoši atkārto, ka zobi ne tikai jāiztīra divas reizes dienā, bet ir svarīgi to darīt pareizi. Mutē mīt vesela baktēriju armija, ar ko organisms pats nespēj tikt galā. Mūsu uzdevums ir tam palīdzēt," saka Anna Žunda-Žukova, zobu higiēniste Veselības centru apvienībā (VCA Dent).

Pareizi tīrot zobus, no emaljas tiek noņemts aplikums – baktēriju bioplēvīte, kas rodas mutē pēc katras ēdienreizes. Lietojot saldumus, miltu izstrādājumus mutē esošās baktērijas saņem lielisku iespēju nepārtraukti baroties. Tās uzkrājas uz zobu virsmas, izdalot skābes. Pamazām skābes "saēd" zobu emalju un iekļūst dziļāk, radot kariesu jeb caurumus, kas neārstēti drīz vien zobu iznīcina.

"Zobu lielākais ienaidnieks ir cukurs. Kad labvēlīgās baktērijas noārda cukuru, izdalās skābes, kas veicina zobu bojāšanos. Attiecīgi, jo mazāk baktērija "ēd" ogļhidrātus, jo mazāk iespēju attīstīties kariesam; jo mazāk skābes rodas, jo mazāk zobi ir pakļauti bojājumam. Īpaši kaitīgas zobiem ir konfektes, kas pielīp pie zobu emaljas, piemēram, dažādi košļājami īrisi. Ne velti bērnībā esam dzirdējuši vecākus sakām: ja daudz ēdīsi saldumus, paliksi bez zobiem!" saka zobu higiēniste un piebilst, ka tas gan nenozīmē pilnībā atteikties no kāda gabaliņa šokolādes vai pankūkas ar ievārījumu, taču veidot ikdienas ēdienkarti vienīgi no cukuru saturošiem produktiem gan ir pilnīgi aplam.

"Dažiem patīk dienas gaitā ik pa laikam kaut ko iemest mutē arī starp ēdienreizēm, taču jāņem vērā, ka nemitīga košļāšana rada zobiem stresu. Pārtraukumi starp ēdienreizēm ir nepieciešami, lai zobi "atpūstos" no ogļhidrātiem un skābēm. Rekomendēju pēc saldumu ēšanas iztīrīt zobus," iesaka Anna Žunda-Žukova.

Citi produkti, ko arī "nemīl" zobi

Citrusaugļi;

Marinēti gurķi;

Kafija;

Sarkanvīns;

Gāzēti saldināti dzērieni;

Tomāti;

Žāvēti augļi;

Čipsi;

Baltmaize, makaroni.

Ar "šurp un turp" tīrīšanas tehniku nepietiks



Lai arī šķiet, ka nav nekā vienkāršāka par zobu tīrīšanu, tomēr ir svarīgi zināt, kā to darīt pareizi. "Uzspiest uz zobu birstes pastu un ātri izberzt zobu rindas šurp un turp ne tuvu nav tas, kas zobiem vajadzīgs. Straujas horizontālas vai haotiskas zobu birstes kustības pa kreisi un pa labi, uz augšu un uz leju pilnībā neattīra aplikumu, tieši pretēji – nereti nostumj to zem smaganām. Turklāt ar šādu tīrīšanas tehniku tiek radīts milzīgs spiediens uz emalju un mīkstajiem audiem, izraisot traumas, kas pastiprina jutību, rada asiņošanu," atgādina zobu higiēniste.

Lai emalja būtu tīra un spēcīga, ieteicams izmantot vienkāršu, vēlams mīkstu zobu birsti un virzīt to no smaganas līdz zoba malai 45 grādu leņķī pret smaganām. Zobus nedrīkst tīrīt ar spēku, beržot kā piedegušu katla dibenu, tā var pamatīgi sabojāt emalju!" skaidro zobu higiēniste un piebilst, ka papildus zobu birstei un pastai mutes higiēnas nodrošināšanai nepieciešams izmantot arī zobu diegu, starpzobu birstītes un irigatorus, kas lieliski noņem un izskalo visas zobu starpas. "Zobam ir piecas virsmas, taču daudzi tīra tikai augšējo, retāk – sānu un iekšējās virsmas. Tādēļ abās pusēs starp zobiem virsmas paliek neskartas un tur vairojas baktērijas. Zobu tīrīšanai jābūt visaptverošai. Līdzīgi kā ar rokām – lai tās būtu tīras, nemazgājam ne tikai plaukstas, bet arī pirkstu starpas, plaukstas virspusi un aiz nagiem. Efektīvākais veids, kā iztīrīt zobus, ir ar birstīti pārmaiņus veikt zobu noslaucīšanas un vieglas apļveida kustības," norāda zobu higiēniste.

Pieci svarīgi jautājumi par zobu higiēnu



Kādu zobu pastu izvēlēties

Parastā profilaktiskā zobu pasta vienmēr saturēs fluoru (1000 - 1500 ppm) – tam vajadzētu pievērst uzmanību. Savukārt ārstniecisko pastu, ņemot vērā individuālas mutes dobuma īpatnības, ja tāda ir nepieciešama, ieteiks zobārsts vai zobu higiēnists.

Zobus jātīra vismaz divas reizes – no rīta un vakarā, taču, lai atbrīvotos no baktērijām un aplikuma, ieteicams to darīt arī dienas laikā pēc ēdienreizes. Pēc tīrīšanas lieko zobu pastu vajadzētu izspļaut, neskalojot zobus ar ūdeni. Ja pastā esošie fluorīdi paliks uz zobu virsmas, tā tiks efektīvāk atjaunināta.

Cik ilgi jātīra zobi

Steigties nevajag! Var izmantot vienkāršu aprēķinu – lai tiktu galā ar aplikumu, vēlams katra zoba virsmu notīrīt 10 reizes. Tīrot ar elektrisko zobu birsti, katra zoba virsmu vajadzētu apstrādāt vismaz piecas sekundes. Ja ir breketes, zobu tilts vai implanti, ieteicams sevišķi rūpīgi un saudzīgi notīrīt vietas, kur var uzkrāties pārtikas atliekas.

Cik bieži jāmaina zobu birste

Zobu birste ir jāmaina reizi trijos mēnešos, tiesa, ja šajā laika posmā neslimoji. Pēc slimības, piemēram, vīrusa infekcijas, tostarp Covid-19, noteikti ir jāņem jauna zobu birste.

Kā zināt, ka ir laiks doties pie zobu higiēnista

Pat ikdienā cītīgi rūpējoties par zobiem, mājas apstākļos ir sarežģīti vienmēr ideāli iztīrīt zobus grūti aizsniedzamās vietās. Tur var veidoties aplikums un zobakmens. Divas reizes gadā ikvienam būtu jāveic zobu higiēna pie speciālista, savukārt tiem, kam ir problēmas ar smaganām, zobu higiēna būtu nepieciešama vismaz reizi trijos mēnešos.

Zobu higiēnas komplekts



"Mēness aptiekas" farmaceite Linda Fevraļeva atklāj novērojumu: aptiekas klienti ne vienmēr zina, kāda zobu birste, mutes skalojamais līdzeklis vai zobu diegs būs vispiemērotākais.

Zobu birste

"Zobu birsti vēlams izvēlēties mīkstu, ar mazu galviņu, lai iespējami labi varētu piekļūt ikvienam zobam no visām pusēm.

Jāpatur prātā, ka 20-30 minūtes pēc ēšanas pH līmenis mutē ir nedaudz skābs un skābe padara zobu emalju ievainojamu, tāpēc pārlieku enerģiska zobu tīrīšana tūlīt pēc maltītes var radīt zobu emaljas bojājuma risku. Uz plānas, bojātas emaljas baktērijām ir vieglāk nogulsnēties, tur ar laiku veidojas caurumi, kas paaugstina infekcijas iekļūšanas risku. Šā iemesla dēļ ir vērts pēc ēšanas nogaidīt aptuveni 30 minūtes un tikai tad tīrīt zobus ar zobu birsti un pastu," iesaka farmaceite.

Mutes skalojamais līdzeklis

Ja zini, ka ieteicamajā laikā pēc ēdienreizes zobus nebūs iespējas iztīrīt, skābi var neitralizēt, pēc ēšanas izskalojot muti ar ūdeni vai mutes skalojamo līdzekli, ko vēlams vienmēr somiņā nēsāt līdzi.

"Dažādu mutes skalojamo līdzekļu sastāvs atšķiras: viens paredzēts ikdienas mutes dobuma kopšanai, cits – īslaicīgai lietošanai. Iegādājoties tos aptiekā, farmaceits paskaidros, kā pareizi lietot produktu, piemēram, svarīgi zināt, kurš līdzeklis ir lietojams atšķaidītā veidā," norāda farmaceite.

Zobu diegs

Neatkarīgi no tā, cik perfekti tīri zobus, nelietojot zobu diegu, puse zoba virsmas paliek neskarta un uz tās uzkrājas aplikums, kas vēlāk var veicināt caurumu veidošanos un smaganu slimības.

"Zināms, ka zobu birste nevar pilnībā atrisināt aplikuma problēmu, jo starp zobiem ir grūti aizsniedzamas vietas. Tādēļ zobu diegu ieteicams lietot pastāvīgi, darot to pirms zobu tīrīšanas. Tad atstarpes starp zobiem ar zobu birsti būs daudz labāk notīrītas.

Aptiekā zobu diegi tiek piedāvāti plašā klāstā – tie var būt diega vai lentītes veidā, ar piparmētru garšu vai bez tās, ir arī tādi, kas pēc saskares ar siekalām izplešas.

Lielākiem spraugām starp zobiem pieejamas dažādu izmēru speciālas starpzobu birstītes," saka farmaceite.

Daži zobu kopšanas knifi