Kā lai tām tic? 2016. gads daudziem nāca kā zibens spēriens no skaidrām debesīm – kā var būt tā, ka Donalds Tramps uzvarējis? Aptaujas taču liecināja, ka pārsvars, turklāt vērā ņemams, ir Hilarijai Klintonei. Un arī 2020. gadā Trampa atbalstītāju skaits ne vienā vien aptaujā tika novērtēts krietni par zemu. Vai šogad būs citādi?

Neuzticība sākās pirms 2016. gada

Kaut 2016. gadā uzvarēja Tramps, nebija arī tā, ka visas aptaujas rādīja "greizo spoguļu karaļvalsti". Hilarija Klintone tiešām saņēma vairāk vēlētāju balsu, kā arī to rādīja vairums aptauju. Vien dažas atsevišķi izņēmumi šajā sadaļā peldēja pret straumi – "UPI/Cvoter", kā arī laikraksta "The Los Angeles Times" un Dienvidkalifornijas Universitātes (USC/LAT) aptaujas prognozēja Trampa uzvaru. Taču arī ne bez kļūdām – USC/LAT aptaujas trāpīja ar vēlēšanu iznākumu, taču aizšāva greizi ar prognozi par to, ka absolūtajos skaitļos Trampu atbalstīs vairāk vēlētāju.