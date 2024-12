Kādēļ Kremlis mēģina pārvirzīt uzmanību uz citiem? Vienmēr apsūdz NATO un ASV agresijā, starptautisko likumu pārkāpšanā? "Bet kā ar…" ir viens no manipulācijas paņēmieniem, kuru pamanot, mums jāieslēdz kritiskā domāšana , jo uzbrukt kritiķim ir ļoti efektīva stratēģija, kā novērst uzmanību no saviem grēkiem.

Viens no sarkanajiem karogiem, ka ar tevi mēģina manipulēt, ir paņēmiens, kas ļauj vainīgajam izvairīties no atbildības – tā saucamais "whataboutism" jeb latviski "bet kā ar...?". Iedomājies – tu mēģini kādu saukt pie atbildības par viņa rīcību, bet saņem atbildi: "Bet kā ar tiem citiem? Viņi taču dara daudz sliktākas lietas!" Nevis atbildi uz konkrēto aizrādījumu, bet mēģini novirzīt uzmanību uz citu it kā līdzīgu situāciju.