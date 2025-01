Kāda nozīme tieši grauzdējuma pakāpei? Viens no jaunā pētījuma autoriem Zahārijs Linzijs, Berijas koledžas (Džordžija, ASV) fizikas docents, stāsta – viņš pirms 20 gadiem dzirdējis baristu apgalvojam, ka tumšajos grauzdējumos ir vairāk kofeīna. Un tā daudzi domā joprojām. Bet desmit gadus vēlāk Linzijs savukārt dzirdēja, ka tieši gaišie grauzdējumi ir īstenais kofeīna karalis. Nevarējis atrast pārliecinošus datus par labu vienam vai otram viedoklim, viņš ar kolēģiem ķērās pie darba.

Izrādījās, ka gaišāka grauzdējuma kafija var saturēt nedaudz vairāk kofeīna nekā tumšāka grauzdējuma kafija. Taču ir nianses – svarīgs ir arī ekstrakcijas laiks un ekstrakcijas iznākums jeb tas, cik daudz no kafijā esošajiem labumiem izšķīst ūdenī. Tumšāki grauzdējumi ir poraināki, bet ilgākas grauzdēšana laikā daļa kofeīna zūd, īpaši temperatūrā virs 204–216 grādiem pēc Celsija. Savukārt viegla vai vidēja grauzdējuma pupiņas satur vairāk kofeīna, bet pupiņu struktūra nav tik poraina, tāpēc ekstrakcijas procesā mazāk no kafijā esošā kofeīna nonāk ūdenī.



Izmēģinot dažādus pagatavošanas laikus un grauzdējuma pakāpes, pētnieki secināja – lai maksimāli palielinātu kofeīna saturu dzērienam tasītē, vislabākie tomēr ir viegli vai vidēji kafijas grauzdējumi. Kaut arī tumšāks grauzdējums kafijas garšu šķietami padara bagātīgāku un noturīgāku, tas nenozīmē, ka arī kofeīns tajā būs vairāk. Patiesībā arī gaiši un vidēji grauzdējumi ir tie, kas izceļ daudzveidīgākas garšas notis, piemēram, ziedu, augļu vai skābas nianses, kuras bieži vien pazūd no tumšāk grauzdētām pupiņām pagatavotā kafijā.