Kremlim un citiem muļķību pārdevējiem ir izdevīgi piesaukt pret viņiem it kā vērstas sazvērestības, jo tajās ir iestrādāta imunitāte pret kritiku. Jebkuru kritiķi var diskreditēt, nosaucot to par daļu no sazvērestības. Ja Latvija kritizē Krieviju, skaidrs, kādēļ – tā ir ASV marionete! Pūš amerikāņu stabulē! Tieši tāpat arī visi pārējie kritiķi – mediji, eksperti, citas valstis – ir uzpirkti, daļa no sazvērestības. Tātad kritikā nav vērts pat ieklausīties.