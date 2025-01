Kā pareizi pārrakstīt pasaules karti? Trampa ģeogrāfiskās kaprīzes visiem nebūs jāņem vērā

Viena no pirmajām lietām, ar ko ASV prezidents Donalds Tramps "atzīmējās", stājoties amatā un parakstot veselu lērumu izpildrīkojumu, uz visu pārējo lēmumu fona šķita pat nedaudz komiska. Ja par nodomu izstāties no Pasaules veselības organizācijas un lēmumu apžēlot vairāk nekā pusotru tūkstoti Kapitolija "šturmētāju" varēja vien grūtsirdīgi nopūsties, tad par rīkojumu amerikanizēt atlantu un Meksikas līci pārdēvēt par Amerikas līci daudzi uzjautrinājās. Tik svarīgi, ka tam jābūt prezidenta dienaskārtībā no pirmās dienas amatā. Taču kā tur īsti ir – vai varenākās valsts prezidents vispār drīkst ņemt un pārdēvēt ģeogrāfiskas vietas pēc savas patikas?