Vulkāniskā "bumba" zemestrīču drebinātajā Santorini vēl neeksplodēs, spriež eksperti

Grieķijā zemestrīces nav nekas neparasts – tā atrodas seismiski aktīvā zonā, kur pazemes grūdieni ir regulāra parādība, ar ko jārēķinās un jāsadzīvo. Taču neparsta ir pēdējās dienās novērotās seismiskās aktivitātes neatlaidība Santorini. Nu jau piekto dienu salu drebina zemestrīces, kas pamudinājušas vairāk nekā 10 tūkstošiem cilvēku pamest tūristu iecienīto salu . Izskanējušas arī raizes par to, vai tās nevarētu būt priekšvēstnesis ļoti spēcīgam vulkāna izvirdumam.

Tās nav jaunas bažas. Jau vairākus gadus pētnieki spriež, ka Santorini ir "bumba" ar laika degli. Tas, cik tieši šis deglis ir garš, nav zināms. Dažu kilometru attālumā no Santorini puskilometra dziļumā atrodas Kolumbo vulkāns. Tas aizvien ir aktīvs. Vēsture liecina, ka tas pamatīgi "izšāvis" 17. gadsimta vidū. Bojā gājuši vairāki desmiti cilvēku un daudz dzīvnieku, taču tas ne tuvu nav postošākais izvirdums šajā reģionā. Ja aplūkojam šo salu no putna lidojuma, tad redzamas sekas milzīgam izvirdumam pirms aptuveni 3600 gadiem. Būtībā salas ieskauj gigantisku kalderu jeb gāzu eksplozijas rezultātā radušos vulkāna krātera padziļinājumu. Pa vidu ūdens, apkārt salas – senā vulkāna krātera malas. Savukārt Kolumbo atrodas otrpus šīs senās kalderas centram, uz ziemeļaustrumiem no Santorini, un aizvien ir aktīvs.