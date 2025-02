Šī nav pirmā reize reize, kad raidījums "Zinātne vai muļķības " pievēršas jautājumiem par mīlestību un tehnoloģiju ietekmi uz attiecībām. Ja savulaik ar Ainu Poišu spriedām, kas tad ir īsta mīlestība, tad šoreiz sadarbībā ar intīmpreču veikalu " yesyes.lv " tapušā epizodē diskutējam par to, kas notiek latviešu guļamistabās. Un arī te nonācām pie tehnoloģiju jautājuma. Vai "Tinder " attiecības nav padarījis seklākas un komunikāciju kā vienkāršu transakciju, darījumu vienas nakts sakariem?

Kristīne Balode, klīniskā psiholoģe ar specializāciju seksoloģijā, stāsta, ka ne tikai "Tinder" gadījumā, bet ar jebkuru pastarpināto komunikācijas veidu skaidri iezīmējas disbalanss tajās pūlēs, ko ieliek sieviete un ko ieliek vīrietis. "Ja uz četriem paplašinātiem teikumiem tev atbild ar "ok", "fine" (labi) un "maybe" (varbūt), tad tā ir citādāka komunikācija nekā klātbūtnē, kur es vismaz varu redzēt, kā cilvēks runā ar savu ķermeni. Ir nolasāma kaut kāda intonācija, emocijas."

Psiholoģe skaidro, ka mēs visai mazu informācijas apjomu sarunu partnerim nododam verbāli – aptuveni trešo daļu. "Daudz lielāka nozīme ir intonācijai. To redzam, kad sūtām teksta ziņojumus. Interpretējam paši, tad satiekamies un nesaprotam, kur radies pārpratums. Tāpēc, ka tekstā nav intonācijas un emociju. Ja vēl ieliekam pa vidu ekrānu, veidojas priekšstats par kaut ko, kas realitātē nemaz nepastāv."

Vai tas nozīmē, ka randiņošana reālajā vidē tuvojas norietam? Ne obligāti, bet Balode uzskata, ka tam vajag drosmi. "Tā ir nākšana ārā no skapja – vai pietiks drosmes nākt ārā no skapja un sabrucināt to "ChatGPT" projicēto sarunu uz ekrāna "Tinder", vai turpināsi sēdēt aiz aizslietnīša un dzīvoties virtuālajā realitātē. Pārdzīvojumi jau būs tā vai tā."