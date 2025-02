Ļoti slikto gaisa kvalitāti Latvijā izraisījis piesārņojums no Polijas

Pēdējās dienās Latvijā, īpaši valsts dienvidrietumos, ir paaugstināts PM10 un PM2,5 daļiņu piesārņojums . Vairākās novērojumu stacijās tādējādi gaisa kvalitāte ierindojama kategorijā "ļoti slikta", bet Latvijas austrumos un centrālajā daļā, tostarp Rīgā, gaisa kvalitāte vērtējama kā slikta. Cēlonis – pārrobežu piesārņojums no Polijas un Centrāleiropas, otrdien Latvijas Radio raidījumā "Pusdiena" atklāja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) Monitoringa daļas vadītāja Iveta Indriksone.

Kā Latvijas Radio raidījumam "Pusdiena" skaidroja Indriksone, šie rādītāji dienas gaitā var variēt, jo aptuveni 20-30% šajā piesārņojumā ir lokālas izcelsmes – vietējās apkures, transporta pienesums. Pārējais ir pārrobežu piesārņojums, kas, saskaņā ar "Copernicus" datiem, nācis no Centrāleiropas, pārsvarā no Polijas, taču arī no Lietuvas.