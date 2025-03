Kaķu zinātne: 20 aizraujošas lietas, ko vērts uzzināt par savu murrātāju

Atsegti zobi un mutes kaktiņi uz augšu nebūs tas, ko tavs murrājošais kompanjons interpretēs kā smaidu. Zinātnieki noskaidrojuši, kā pareizi uzsmaidīt savam kaķim, lai neatstātu viņu vienaldzīgu. Starp citu, uzskats par kaķiem, kas pret saviem saimniekiem ir vienaldzīgi un uztver tos vien kā apkalpojošo personālu, ne vienmēr atbilst patiesībai. Saimniekam ar kaķi var izveidoties tikpat cieša emocionāla saikne kā ar suni. Bet kāpēc Murim tik ļoti patīk sēdēt kastēs, un kā nākas, ka minči spēj izspraukties cauri šķietami neiespējami šaurām vietām? Svinot filmas "Straume" panākumus, piedāvājam izlasi ar kaķu zinātnes rakstiem, kas ļaus daudz labāk izprast šos dzīvniekus un to untumus.

Kaķa smaids

Kā tad kaķi "smaida"? Jau iepriekš, atstāstot anekdotiskus piemērus dažādos padomu rakstos par kaķu komunikācijas paņēmieniem un smalkumiem, minēts, ka kaķu versija "smaidam" ir šāda – turēt acu plakstiņus puspievērtus, reizēm tos ļoti lēnām aizverot un daļēji atverot. Gan jau katrs ir redzējis šādu kaķa uzvedību, un jāatzīst, ka šādi minči tiešām izskatās visnotaļ apmierināti.

Nu tam, ka šāda mirkšķināšana var palīdzēt ne tikai uzlabot saikni ar jau pazīstamu kaķi, bet arī iedrošināt uz komunikāciju iepriekš nesatiktu kaķi, apstiprinājums gūts arī ar eksperimentālām metodēm, bet pētījuma rezultāti un secinājumi publiskoti izdevumā "Scientific Reports".

Foto: Edžus Miķelsons/DELFI

Lai noskaidrotu, vai cilvēki, imitējot šādu kaķa mīmiku, var nodibināt labāku kontaktu ar dzīvnieku un vai dzīvnieka uzvedība izmainās, reaģējot uz šādu žestu, pētnieki veica divus atsevišķus eksperimentus. Par eksperimentu norisi vairāk vari lasīt, klikšķinot šeit. Taču ātrais secinājums no pētījumiem – tas strādā! "Pamēģiniet nedaudz piemiegt acis tā, kā to darāt viegla, relaksēta smaida brīdī, pēc tam acis aizverat pavisam uz dažām sekundēm. Redzēsiet, ka kaķi atbildēs līdzīgā veidā, un nu jūs savā ziņā varat "sarunāties"!" mudina viena no pētījuma līdzautorēm Kārena Makoma.

Dzīve kastē

Un cik reizes tev ir gadījies tā, ka vari nopirkt mīlulim kaķu māju par vairākiem simtiem eiro, bet Muris vairāk laika pavadīs papīra maisiņā vai no kāda cita pirkuma pāri palikušā kartona kastē? Tas nav tikai joks, kas ļauj pasmieties par kaķu šķietami mērķtiecīgajiem centieniem mūs sarūgtināt un parādīt, ka tie pēc cilvēku noteikumiem nespēlēs. Kaķu un kastu attiecības ir arī jautājums, kas ļoti interesē dzīvnieku uzvedības pētniekus.

2014. gadā veiktā pētījumā daļai patversmē nonākušo kaķu tika nodrošinātas kastes, kur paslēpties, bet daļai nē. Secināts, ka kaķi, kuriem bija pieejamas kastes, izjuta mazāku stresu, nonākot jaunā un nezināmā vidē.

Taču – kāpēc tieši kartona kaste, nevis nupat iegādātā kaķu māja ar platformām, kur var gan atlaisties, gan noslēpties, gan paasināt nagus? Jāņem vērā, ka mājas kaķu senči, ja neskaita pavisam lielos kaķus, dabā ir ne tikai plēsēja lomā, bet arī medījuma lomā. Labākas izredzes izdzīvot ir tiem, kas spēj atrast ne tikai tādu vietu, no kuras labi uzglūnēt upurim, bet kas arī pasargā pašu no konkurentiem vai lielākiem plēsējiem. Kaste lieliski pilda abas funkcijas – piedāvā gan drošības sajūtu, jo ir daļēji slēgta vide, kur neviens nevar nemanīts piezagties no muguras, gan ir arī lieliska slēptuve un novērošanas "postenis", skaidro veterinārārste Katerīne Pankraca. Viņai piekrīt aroda māsa Čerila Bonka – mazas, slēgtas vietas palīdz kaķiem justies droši un pasargātiem.

Starp citu, kaķiem tik ļoti patīk kastes, ka tie ir gatavi sēdēt pat tikai šķietamā kastē. Ko tas nozīmē – par to vairāk vari uzzināt rakstā "Kaķu zinātne: Pūka un Muris gatavi sēdēt pat iluzorā kastē".

Muris un durvis

Ja kastes kaķiem ļoti patīk, tad aizvērtas durvis tieši pretēji – daudziem no minčiem tas ir viens no kaitinošākajiem cilvēku izgudrojumiem. Tu vēlies mierā pastrādāt, un aizver durvis uz darbistabu. Jau pēc dažām minūtēm aiz tām dzirdams neapmierināts, stiepts "mjauuu!" un nadziņu skrapstēšana. Kaut pirms brīža kaķis mierīgi gulēja, saritinājies savā mīļākajā kartona kastē, un nekas neliecināja par vēlmi būt līdzās saimniekam.

Te savu lomu spēlē gan evolūcija, gan daļēji atbildīgi par kaķu nemieru esam mēs, saimnieki. Veterinārārste un dzīvnieku uzvedības pētniece Kārena Sueda atgādina, ka kaķu daba ir būt ziņkārīgiem. Ne velti ir teiciens, ka kaķi nogalināja ziņkārība. Proti, šie tīģeru un lauvu mazie radinieki reizēm mēdz okšķerēties vietās un situācijās, kur nevajadzētu, un tikai ziņkārības dēļ iekuļas nepatikšanās.

Foto: Shutterstock

Varētu pat teikt, ka kaķiem ir FOMO – "fear of missing out" jeb, burtiski tulkojot, bailes palaist garām kaut ko būtisku. Šo sajūtu buķeti tostarp raksturo urdoša doma, ka visur jābūt klāt, lai iederētos, lai "neizkristu no aprites".

Vēl jāņem vērā, ka kaķi ir izteikti teritoriāli dzīvnieki. Jā, arī tava guļamistaba, darbistaba un vannasistaba ir daļa no tava kaķa teritorijas, gribi to vai nē. Un teritorija taču ir jāpieskata un jākontrolē. Vairāk par kaķu sliktajām attiecībām ar aizvērtām durvīm vari lasīt šeit.

Tu nenoslēpsies

Pat ja durvis ir aizvērtas, kaķis zina, kur tu esi. Nē, Murim nav rentgenredze. Protams, tas būtu iespaidīgi, taču praksē kaķi cilvēkus cauri sienām spēj "izsekot" ar citām maņām.

Japānā veikts pētījums ļāva secināt, ka kaķi savā prātā rada "mentālās kartes" un turpina aplēst mūsu atrašanās vietu pat tad, kad esam izgājuši no istabas un pazuduši no redzes lauka. Šādas spējas savukārt ir labs apliecinājums diezgan jaudīgām kognitīvajām spējām.

Eksperiments, par kuru vairāk vari lasīt rakstā "Tu nenoslēpsies – Muris tevi spēj izsekot pat caur sienām" vedina domāt – kaķiem ir attīstīta tā dēvētā objektu permanence. Tas ir jēdziens, kas apzīmē izpratni par lietu un parādību nezūdamību un ļauj saprast, ka objekti nepārstāj eksistēt tikai tāpēc, ka vairs neatrodas acu priekšā.

Rezultāti liecināja, ka kaķi prātā patur savu ar acīm konkrētajā brīdī nesaskatāmo saimnieku mentālu reprezentāciju un, vadoties pēc skaņas (saimnieka balss) atrašanās vietas, izseko arī saimnieka atrašanās vietu telpā aiz sienas vai durvīm.

Murim un Pūkai arī ir jūtas

Klasiska situācija – saimnieku atgriežamies pie durvīm sagaida pārlaimīgs suns ar "cik-labi-ka-tu-esi-mājās!" izdarībām, un kaut kur mājā ir arī kaķis, kam purnā rakstīts: "Beidzot pārvilkies? Pats vainīgs." Bet vai tiešām kaķi mūs tā ienīst, kā apgalvo visai populārais stereotips?

Kamēr suņi savus cilvēkus mīl bez nosacījumiem, par kaķiem visbiežākā pārliecība ir, ka tie mūs tikai izmanto un tiem pilnīgi vienalga, saimnieks ir dzīvs vai beigts, kamēr vien kaķa vajadzības ir apmierinātas.

Foto: Edžus Miķelsons/DELFI

Taču jaunākā pētījumā, kurā zinātnieki pētīja kaķu un cilvēku saikni, tika atklāts, ka savrupa uzvedība kaķiem ir retāk sastopama, nekā pētnieki gaidīja. Taču kaķa mīlestība nav beznosacījuma. Zinātnieki secina, ka minči var izveidot tuvas sociālas attiecības ar cilvēkiem, taču tas lielā mērā atkarīgs no īpašnieka emocionālā ieguldījuma, kā arī no tā, vai kaķim tiek dots tāds neatkarības līmenis, kādu tas vēlas. Par to vairāk lasi rakstā "Kaķu zinātne – vai minčiem saimnieki tiešām ir vienaldzīgi".

