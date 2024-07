Padziļināto apziņas pētījumu institūta Santamonikā ( Kalifornija , ASV ) pētnieks Fēlikss Šellers par savu mūža darbu izvēlējies meklēt atbildi uz jautājumu, kas izraisa zosādu un vai ar to saistītās patīkamās sajūtas var palīdzēt cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām, rakta izdevums "El Pais".

Šellers kopā ar kolēģiem izveidojis savdabīgu "drebuļu datu bāzi" jeb zelta standartu, kurā iekļauta mūzika, filmas un runas, no kurām "uzmetas zosāda". Šo datu bāzi pārbaudīja uz tūkstošiem kaliforniešu. "Mēs vēlamies radīt pēc iespējas vairāk drebuļu. Un mēs arvien vairāk saprotam, kā to panākt atkarībā no [pārbaudāmā] cilvēka personības, demogrāfiskajiem raksturojumiem un statusa," intervijā "El Pais" stāsta Šellers.