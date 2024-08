Ja ir kāda slimība, kam "īpašumtiesības" pieder sievietēm, tad tā ir histērija. Ilgu laiku dalījusi troni ar citu "sieviešu slimību" – migrēnu, bet šodien ir skaidrs, ka tās abas var skart arī vīriešus. Turklāt, mūsdienās histērijas zīmogu mediķi neuzliek visām sieviešu darbībām, kas vīriešiem rada kaut nelielas neērtības vai ko grūti izskaidrot. Šī "slimība" vispār ir izsvītrota no ASV Psihisko traucējumu diagnostikas un statistikas rokasgrāmatas.

Jau nosaukums "histērija" norāda uz piederību vienam dzimumam, jo cēlies no grieķu vārda "hystera" ("dzemde"), līdz ar to pēc noklusējuma skaidrs, ka no tās nevar ciest tie, kam šā orgāna nav. Tātad vīrieši nevarēja būt "histēriski". Kāds dzemdei sakars ar histēriju? Pēc seno ārstu un domātāju uzskatiem – vistiešākais. Jo dīvaino, neizskaidrojamo sieviešu uzvedību izraisīja "klejojoša" un "nemierīga" dzemde.