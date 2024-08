Šajā gadsimtā simtgadnieku skaits pasaulē ir gandrīz četrkāršojies – no 151 tūkstoša 2000. gadā līdz vairāk nekā pusmiljonam 2021. gadā, liecina statistika. Izpētot šo senioru dzīves paradumus, zinātnieki nonākuši pie četriem itin vienkāršiem ieteikumiem, ko ievērot, lai paildzinātu savu dzīvi un darītu to veselīgi, raksta zinātniskais portāls "The Conversation".