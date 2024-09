Viens no demences veidiem, Alcheimera slimība , kas vecumdienas daudz izaicinošākas var padarīt gan pacientam, gan viņa tuviniekiem, aizvien nav līdz galam izpētīta. Daudzi riska faktori ir identificēti, taču zinātnieki joprojām pilnībā nav izskaidrojuši šīs slimības cēloņus. Pēdējos gados gan progress ir visai būtisks . Lūk, vai zinājāt, ka vienu no riska faktoriem, kas īpaši izteikts ir tieši par 65 gadiem jaunākiem cilvēkiem, var mazināt ar kvalitatīviem aizkariem? Vismaz tā vedina domāt Raša Universitātes (ASV) Medicīnas centra zinātnieku veikts pētījums .

Par ko ir stāsts? Protams, par labu un kvalitatīvu miegu! Zinātnieki apkopoja satelīta datus par gaismas piesārņojumu 48 ASV štatos, kā arī "Medicare" datubāzē pieejamo informāciju par Alcheimera pacientiem un to dzīvesvietām. Izrādās, ka ir korelācija starp Alcheimera izplatību un vietām ar augstāku gaismas piesārņojumu.

Jāatgādina, ka korelācija nenozīmē cēloņsakarību un to, ka viens izraisa otru. Vietā pieminēt jau visai seno joku par to, ka pastāv korelācija starp to, cik filmās piedalījies Nikolass Keidžs, un attiecīgajā gadā baseinos noslīkušo cilvēku skaitu. Taču, pat ja šāda korelācija ir, vēl nedod tiesības vainot Nikolasu Keidžu šajās nāvēs, kā arī diez vai noslīkušo cilvēku skaits ir tas, kas pamudina Nikolasu Keidžu tajā gadā piedalīties tieši četrās, nevis divās filmās.