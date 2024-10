Ja kāds skeptiķis tur nonāk, tas drīz vien savas domas maina! Kad pats sajūt nelabu dūšu, reiboņus vai redz, kā telefona ekrāns neizskaidrojami raustās, vai gan vēl ir kāds iemesls noliegt, ka tieši šeit, attālā un milzīgā rančo Jūtas štatā, ASV, ir visu paranormālo notikumu epicentrs? Par tā dēvēto "Skinwalker Ranch" tiek filmēts populārs realitātes šovs, to apmeklējuši paranormālo notikumu "mednieki", izpētē iegrūsts lērums naudas, bet – kā nav neviena drošticama, reāla pierādījuma tur notiekošajām dīvainībām, tā nav. Tas gan neliedz tūkstošiem interesentu regulāri sekot līdzi rančo izvietoto tiešsaistes kameru saturam. Par nelielu, bet taisnīgu samaksu, protams.

Dīvainības sākās pēkšņi

Šobrīd, kad par rančo notiekošo jau piektajā sezonā miljoniem skatītāju vēsta "History Channel" realitātes šovs "The Secret of Skinwalker Ranch", fanu apziņā nostiprinājies uzskats, ka te dīvainības notikušas jau vairāk nekā pusgadsimtu. Neizskaidrojami liellopu nāves gadījumi, dzīvniekiem tiekot sakropļotiem vai pazūdot bez pēdām, kriptīdi jeb mītiski briesmoņi, kuru eksistence nav pierādīta, poltergeisti, dīvaini objekti debesīs un it kā neizskaidrojams nelabums, kas pārņem cilvēkus šajā īpašumā. Un, protams, arī cilvēki, kas "maina ādu" un pieņem kāda dzīvnieka veidolu. Tas arī atspoguļojas rančo mūsdienu nosaukumā – "Skinwalker Ranch". Navaho indiāņu mitoloģijā par šādiem "ādas nēsātājiem" uzskatīja atriebīgas, ļaunas raganas vai burvjus, kas spēja maskēties par kādu dzīvnieku, lai šādā veidolā pastrādātu dažādas neģēlības.