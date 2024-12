Daudzi no mums par sevi domā kā par ļoti racionālām būtnēm, kas vienmēr pieņem rūpīgi pārdomātus, izsvērtus lēmumus, nevis vienkārši ļaujas emocijām. Šie cilvēki noteikti teiks, ka reklāmas uz viņiem neiedarbojas. Taču reklāmas industrija aizvien eksistē un attīstās, turklāt bieži mērķē tieši uz mūsu emocijām, ne racionālo prātu. Par to, kā strādā reklāma, šajā " Zinātne vai muļķības " epizodē izprašņājam psihoterapeitu Artūru Utinānu un radošās aģentūras "Magic" vadītāju Andri Rubīnu. Starp citu, vai pamanīji 25. kadru raidījuma ievadā?

Cilvēki ir emocionālas būtnes

Rubīns atgādina par psihologa un ekonomista Daniela Kānemana vienu no centrālajām tēzēm. Proti, 95 procenti mūsu pieņemto lēmumu balstās uz emocijām un ir iracionāli. "Vispirms mūs virza kāds impulss, bērnības nostalģija, sapnis. Kaut kas iepatīkas tīri emocionāli, bet pēc tam mēs to racionalizējam." Ja emocijas ir stipras un pirkums pieejams uzreiz, kad šī emocija mūs "ķer", tad ir liela varbūtība, ka veiksim pirkumu. "Ja pa vidu ir stunda vai diena, pirkums var nenotikt. Racionāli saprotam, ka man to nevajag vai arī cena ir neadekvāti augsta," bilst Rubīns. Tas, starp citu, ir labs padoms tiem, kas bieži pieķer sevi veicam impulsīvus pirkumus. Nogaidi dienu, pirms pieņem lēmumu!