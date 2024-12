Autoriem un pētniekiem ir svarīgi atlasīt un izvēlēties atbilstošu, kvalitatīvu un uzticamu zinātnisku žurnālu, kurā publicēt savu zinātnisko rakstu un citus pētījuma rezultātus. Tādējādi pētnieki par saviem atklājumiem paziņo gan zinātniskajai kopienai, gan pasaulei, gūst atpazīstamību un ietekmi savā nozarē. Šobrīd viena no tendencēm zinātniskās publicēšanās jomā ir atvērtā piekļuve, kas nodrošina autora publikācijai lielāku redzamību un palīdz sasniegt plašāku auditoriju. Tomēr atvērtās piekļuves izdevējdarbība ir piesaistījusi arī krāpnieku uzmanību, brīdina Latvijas Universitātes (LU) bibliotēkas informācijas speciāliste Margarita Karule. Viņa apkopojusi ieteikumus , kā atpazīt tā dēvētos "plēsonīgos izdevējus".

Par to, kā strādā šis neētiskais bizness, kas izliekas par zinātni, pirms vairākiem gadiem rakstīja arī "Campus" . Karule ieskicē, kā aizsācies viltus izdevēju un žurnālu fenomens un kāda bijusi tehnoloģiju un atvērtās piekļuves resursu loma šīs krāpniecības veicināšanā. Kas vispār ir krāpnieciski žurnāli? Vienotu izpratni palīdz veidot starptautiski pieņemtā definīcija.

Viltus vai krāpnieciski žurnāli un izdevēji ir struktūras, kas uz zinātnes rēķina par prioritāti izvirza personiskās intereses, tos raksturo viltus vai maldinošas informācijas izplatīšana, atkāpšanās no labākajiem redakcionālajiem principiem un izdevējdarbības prakses, atklātības trūkums un/ vai agresīvas un uzmācīgas prakses īstenošana.

Lai kompensētu abonēšanas ienākumu zaudējumus, autoriem, publicējoties atvērtā piekļuvē, visbiežāk pašiem vai ar pārstāvētās institūcijas vai projektu finansiālu atbalstu jāmaksā izdevējiem raksta apstrādes izmaksas. Tā kā prasīt autoram samaksu par publicēšanos ir daļa no likumīga atvērtās piekļuves publicēšanās procesa, krāpnieciskie izdevēji izmanto "autors maksā" pieeju ļaunprātīgiem nolūkiem. Autori samaksā izdevējam, taču nesaņem solītos pakalpojumus.

Ieteikumi krāpnieciska žurnāla vai izdevēja identificēšanai

Autori mēdz dalīties pieredzē par saskarsmi ar krāpnieciskiem izdevējiem, sniedzot iespēju lasīt stāstus par dažādām situācijām. Piemēram, ir atklāti gadījumi, kad sākotnējās pazīmes nemaz neliecina par krāpniecību. Aizdomas rada komunikācija ar izdevēju brīdī, kad raksts jau ir iesniegts. Vēlāk raksta atsaukšana no publicēšanas mēdz būt izaicinājums, jo izdevējs prasa par to maksāt, kas nav pieņemta prakse. Jebkurā gadījumā raksts tiek publicēts, sarežģot autoram iespējas to iesniegt citā, uzticamā žurnālā.