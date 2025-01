Smēķēšana un tās izraisītās slimības ir viens no vadošajiem novēršamajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem pasaulē. Atmest var un vajag jebkurā laikā, un katra diena bez cigaretes būs ieguvums veselībai. Pat ja smēķē jau gadiem ilgi. Lai palīdzētu šo vēstījumu nogādāt līdz smēķētājiem, Londonas Universitātes koledžas pētnieki veikuši vienkāršotu, bet vajadzīgu aprēķinu – cik minūtes no dzīves tev atņem katra izsmēķētā cigarete.

Medicīniskie pētījumi un to rezultāti allaž ir ļoti atkarīgi no daudz un dažādām niansēm un faktoriem. Tas attiecas arī uz šo publikāciju, un pētnieki uzreiz uzsver – šis ir vienkāršots aprēķins. Protams, katras izsmēķētās cigaretes ietekmi uz veselību var izmainīt tādi faktori kā tas, cik dziļi plaušās dūmu ievelk smēķētājs, kādi ir šī cilvēka citi paradumi (miega, uztura, fizisko aktivitāšu) un ar kādām slimībām viņš vai viņa sirgst. Taču, ņemot vērā šī jautājuma nopietnību un to, cik daudz novēršamu nāvju pasaulē ik gadu aizvien izraisa smēķēšana, darba pasūtītājs – Apvienotās Karalistes Veselības ministrija – par prioritāti uzskata vienkāršu, viegli uztveramu vēstījumu.