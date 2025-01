Miega speciāliste: Cilvēki, kas maz guļ, bieži pārvērtē savas spējas

Pēc tam šīm četrām grupām bija jāpilda dažādi uzdevumi, kas pārbaudīja kognitīvās spējas, reakciju, pasīvo modrību. Kādi bija rezultāti, to nebūs grūti uzminēt. Vislabāk veicās tiem, kas varēja normāli izgulēties. Visām pārējām grupām, kas gulēja sešas vai mazāk stundas, rezultāti uzdevumos bija krietni sliktāki. Taču viņi paši tā nedomāja, norāda Celmiņa. "Cilvēki, kuri uzdevumus izpildīja vissliktāk, paši to neapzinājās un pārvērtēja sevi."

Celmiņa stāsta, ka pati savulaik mēdza strādāt naktīs un ar to pat lepojās, taču katram cilvēkam pienāk brīdis dzīvē, kas izmaina uzskatus. "Nācu ar tādu mocekļa pārākuma apziņu, ka esmu tik maz gulējusi," atminas speciāliste. Kad konferencē, kurai gatavojusi prezentāciju, viņa klātesošajiem paziņojusi, ka gulēt aizgāja tikai četros, reakcija nebija tāda, kādu cerējusi saņemt. "Domāju, būs līdzjūtīgas nopūtas – ak, tu, nabadzīte! Bet neiroloģijas nodaļas vadītājs pateica, ka tas nav nekas, ar ko vajadzētu lepoties." Kopš tā brīža Celmiņa miega upurēšanu darba vārdā vairs neuzskata par ikdienā praktizējamu "varoņdarbu". Viņa salīdzina to ar neveselīgu uzturu: "Ja tu katru dienu ēd "friškas", karbonādi ar siera cepurīti un majonēzes restīti, un piedzer klāt litru kolas vai alu gan no rīta, gan pusdienās un vakarā, vai tu ar to leposies? Diez vai."