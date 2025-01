Cik ātri organisms atbrīvojas no kofeīna pieraduma – skaidro speciālisti

Kafija ir kulta dzēriens – kādam tas ir rituāls, kādam vienkārši garšo, bet citi zvēr, ka bez kafijas dienu iesākt nemaz nevar. Vajadzīgs tieši tas starta "spēriens", ko nodrošina kofeīns. Dažiem tā pat varētu jau šķist kā nepieciešamība, nevis izvēle. Un ja nu viens no mērķiem 2025. gadā ir atbrīvoties no visa, kas kontrolē tevi, nevis no tā, ko kontrolē tu pats? Tostarp no kofeīna uzturā? Cik ilgs laiks nepieciešams, lai kofeīnu "iztīrītu no sistēmas"? To raidījumā "Zinātne vai muļķības" skaidroja neirologs un uztura speciāliste.