Kuriozs paleontoloģijā – 20 000 gadu senais Ušikavas cilvēks nemaz nav cilvēks

Arheoloģiskajos izrakumos Japānā, kas netālu no mūsdienu Tojohaši pilsētas veikti laika posmā no 1957. līdz 1959. gadam, atrasti kauli zinātniekus toreiz ļoti iepriecināja. Tolaik speciālisti domāja, ka tās ir senākās mūsu priekšteču liecības, kas atrastas uz kādas no četrām lielajām Japānas salām, ja neskaita tā dēvēto Akaši cilvēku. Šīs fosilās liecības gāja bojā Tokijas bombardēšanā Otrā pasaules kara laikā, un tika uzskatīts, ka tās ir no 780 tūkstošus gadu senas pagātnes. Par Ušikavas cilvēku iesauktās fosilijas ir aptuveni 20 tūkstošus gadu senas.