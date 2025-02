Vai ķiploki tiešām stiprina imunitāti – skaidro ģimenes ārste un imunoloģijas profesore

Kas palīdzēs atvairīt nešpetnos baciļus laikā, kad ielas peļķēs, no gaisa krīt slapjš sniegs un saule šķiet gandrīz tikpat netverama kā mitoloģiska būtne? Vai palīdzēs tautas metodes – ingvers ar citronu un medu? Un vai bērniem jākarina kaklā diegā ievērti ķiploki, kā tas bērnībā tika darīts vienam no raidījuma "Zinātne vai muļķības" vadītājiem? Izprašņājam par to imunoloģijas profesori Inesi Mihailovu un ģimenes ārsti Gundegu Skruzi-Janavu.