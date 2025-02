Kas jāēd veselam cilvēkam? Imunoloģijas profesore nosauc latviešu "superfood"

Vai latviešiem ir savs "superfood" jeb superēdiens, kas ir ne tikai garšīgs, bet arī ļoti veselīgs? Dažādos padomu rakstos par to, kā palīdzēt savai imūnsistēmai un kā to stiprināt, dzird izskanām dažādus ieteikumus – ingvers, citrusaugļi, kivi. Taču kāda ir vietējā alternatīva? To raidījumā "Zinātne vai muļķības" vaicājām imunoloģijas profesorei Inesei Mihailovai un ģimenes ārstei Gundegai Skruzei-Janavai.