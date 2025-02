Caurvējš, tāpat kā āderes, ir viens no lielākajiem latviešu "bubuļiem". Katram taču skaidrs, ka stāvēšana caurvējā novedīs pie saaukstēšanās! Vai tomēr nevēdinātas telpas gripas sezonā ir lielāks risks. Raidījuma "Zinātne vai muļķības " epizodē par imūnsistēmu un tās stiprināšanu vaicājām imunoloģijas profesorei Inesei Mihailovai un ģimenes ārstei Gundegai Skruzei-Janavai, vai var saslimt tikai no aukstuma un caurvēja vien.

Baciļi ir mums visapkārt. Slimību cēloņi ir šie patogēni – vīrusi, baktērijas. Kaut saaukstēšanās nosaukums liecina domāt par to, ka cēlonis ir aukstums , patiesībā vairumu augšējo elpceļu slimību izraisa rinovīrusi. Taču daļa taisnības tomēr ir arī vecākiem, kas bērniem ziemā liek pirms iešanas ārā uzvilkt cepuri un kārtīgi saģērbties. "Kaut kāds pēkšņs stress, arī tā pati pārsalšana, var imunitāti pazemināt. Pēc šī stresa cilvēks tiešām var saslimt," apstiprina Skruze-Janava.

Tāpēc, kaut pārsalšana var būt viens no veicinošiem faktoriem, kas pazemina imunitāti, tas nenozīmē, ka jāiebarikādējas telpās un visiem logiem jāpaliek ciet līdz pavasarim. "Telpas ir jāvēdina," uzsver ģimenes ārste.

Kas nosaka to, vai cilvēkam ir laba vai vāja imunitāte? Vai tautas metodes – kaklā uzkarināts ķiploks un citrons ar ingveru – palīdz to stiprināt? Cik bieži slimot ir normāli? Vai fermentēti produkti uzlabo veselību? Vai tiešām ikvienam Latvijā jādzer papildu D vitamīns? Un kā var atspēlēties dzīve pārāk sterilā vidē?