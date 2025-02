Akupunktūra, reiki un sarkanie diedziņi ap roku – "Zinātne vai muļķības" pēta apgaroto medicīnu

Sliktā enerģija ārā, labā enerģija iekšā! Pag, vai enerģija vispār var būt laba vai slikta? Un vai reiki dziedniecība strādā? Varbūt tu labāk vēlies, lai tev sadursta pilnu muguru ar adatiņām? Galu galā akupunktūra taču esot sena ķīniešu māksla, tāpēc gan jau ļoti efektīva. Un kā ar sarkano diedziņu ap roku? Vai tas nodrošina veiksmi un aizsardzību? Pie nedaudz modernākiem rīkiem pārejot – slavenās doktora Levina magnētiskās saites pret sāpēm locītavās no 90. gadiem un sarkano LED gaismiņu sejas maskas labākai ādai, kas populāras šobrīd – kas darbojas, kas var kaitēt? To šajā "Zinātne vai muļķības " epizodē prasījām fizikas doktorei Virgīnijai Vītolai un informācijas uztveres pētniekam Mārtiņam Priedolam.

Dažādās enerģijas

Alternatīvajā medicīnā bieži dzird tādus terminus kā labā enerģija un sliktā enerģija. Šoreiz gan raidījuma studijā svārstiņš, ko Jānis bija iegādājies un nokalibrējis tieši šai epizodei, fiksēja diezgan skeptisku enerģiju no viesu puses. Kas par enerģiju un to, vai tā var būt slikta, sakāms Virgīnijai Vītolai, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Optisko materiālu laboratorijas vadošajai pētniecei?

Viņa skaidro, ka fizikā tas ir labi definēts jēdziens, kuru var izmērīt. Tieši šī daļa ir būtiska, jo tie, kas runā par sliktajām un labajām enerģijām, parasti nepiedāvā nekādu uzticamu un atkārtojamu veidu, kā tās kvantificēt un mērīt. "Enerģija no fizikas viedokļa ir kaut kādas sistēmas spēja veikt darbu. Eksistē dažādas enerģijas, piemēram, kinētiskā, kad kaut kas kustas. Vai potenciālā enerģija – kad esam izstiepuši atsperi, iedodam tai spēju nākotnē kustēties," dažus no piemēriem uzskaita Vītola.

Svarīgi atcerēties arī enerģijas nezūdamības likumu. "Mēs to nevaram radīt vai maģiski pazaudēt. Mēs to varam pārvērst no viena veida citā. Ja runājam par ezotēriskajiem enerģijas aprakstiem, tad parasti tas vienkārši ir vārds, ko patīk piesaukt. Tam nav nekādas saistības ar fiziku. Ja vēlos pateikt, ka mums nav savstarpējas draudzīgas attiecības, es varu teikt, ka mūsu starpā valda slikta enerģija. Taču tam nav nekādas saistības ar starp mums valdošo pievilkšanās vai atgrūšanās spēku."