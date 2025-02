Vai dārgākas zāles ir efektīvākas? Pētnieks par psiholoģisku īpatnību, kas mums liek pārmaksāt

Kā izmērīt, vai maģiskie akmentiņi, piemēram, bronzīts tiešām dara to, ko sola pārdevēji – aizsardzību, mieru, vīrišķās enerģijas balansēšanu? Ja tas strādā, tad taču neticami labs darījums – tikai par 3,5 eiro visi šie ieguvumi! Tad iedomājamies, cik labi strādātu bronzīts pa 10 eiro! Izrādās, zināma patiesība te ir – raidījumā "Zinātne vai muļķības " informācijas uztveres pētnieks un Latvijas Universitātes pasniedzējs Mārtiņš Priedols norāda uz psiholoģisku īpatnību, kas dārgākas lietas mūsu uztverē padara iedarbīgākas.

"Vispirms mums vajadzētu līdz galam saprast, ko mēs mērīsim. Kā varētu definēt vīrišķo enerģiju? Īpašniekam bārda augs ātrāk? Vēl varētu hormonu līmeņus mērīt. Jāizdomā, uz ko tieši skatīties. Vai balss frekvence kļūst zemāka, cik daudz īpašnieks skatās sporta spēles?" stāsta fiziķe. Tad jāskatās, kā tas korelē ar to, cik tad daudz tur ir tieši bronzīta loma. "Nepietiktu tikai ar vienu cilvēku vien. Tas būtu jāizmēģina ar lielu grupu, turklāt citiem būtu jādod mākslīgie akmentiņi, plastmasas, un tad jāsalīdzina," kontrolētu eksperimentu pamatprincipus atgādina Vītola.

Kad taujājām Mārtiņam Priedolam, kā tur ir ar to akmeņu labo enerģiju un kāpēc cilvēki tai tic, viņš atzīst, ka arī pats nedaudz tic akmeņu spēkam. "Vienmēr studentiem saku – ja gribat, lai es dzīvē justos labāk, droši dāviniet. Bet tikai dimantus! Esmu pārliecināts, ka tie ietekmēs manu dzīvi pozitīvi. Ja godīgi, ir skaidrs, ka cilvēki meklē atbildes, palīdzību, izskaidrojumu un meklē, kā lietas ietekmēt. Ja mums ir bezmiegs, varētu iet pie ārsta. Šausmīgi dārgi, piņķerīgi. Varētu dzer mazāk kafijas. Arī negribas, jo garšo. Bet te pa 3,5 eiro varam nolikt zem spilvena kristāliņu. Vēl var palīdzēt, ja tas maksās dārgāk! Ir tendence, ja lietas maksā dārgāk, tās šķietami palīdz labāk."

Priedols stāsta, ka pētījumos par zālēm šī īpatnība uzrādījusies – vienu un to pašu ibuprofēnu nosaucot citādi un uzrakstot, ka tas ir specifiski pielāgots tieši konkrētu sāpju ārstēšanai, kā arī palielinot cenu, tas cilvēkiem šķietami palīdz labāk. "Ko nozīmē šķietami? Lielākā daļa no tiem procesiem, kur vērojamas izmaiņas, notiek mūsu prātā. Arī ar slimībām, saaukstēšanos. Varat vienkārši dzert karstu tēju, taču vai kopā ar kristālu tiksiet vaļā no iesnām septiņu dienu laikā? Bet vai bez kristāla tas arī notiktu septiņu dienu laikā? Organismam ir tendence atgriezties pie vidējā, ja nerunājam par nopietnām slimībām," stāsta pētnieks.