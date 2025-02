Fetiši, kinki un "apmammotie" vīrieši – "Zinātne vai muļķības" pēta latviešu seksualitāti

Vai gultā esam pelēki

Kūtrie latviešu vīrieši

Dzirdēts, ka vīrieši par seksu vien domā, bet sievietes ir tās, kam to nevajag. Cik nav dzirdētas anekdotes par uz miesas baudām kāru vīru vai mīļāko un sievu vai draudzeni, kas izdomā visādas atrunas no sērijas "sāp galva". Taču tas ir stereotips, ka vīrieši grib un sievietes nē, uzsver psiholoģe Kristīne Balode. "Nav tā, ka visi vīrieši iet pie tās vienas sievietes, kura ir gatava atsaukties, bet visas pārējās dzīvo, kājas krustiņā salikušas un dziesmas dziedādamas."

Balode norāda uz vēsturiski veidojušos uzslāņojumu, kur valda uz vīriešiem centrēta ideja par to, kā jāpraktizē seksuālā tuvība. "Sekss pēc būtības ir pieaugušu cilvēku rotaļa. Rotaļa ir iespējama starp jebkuriem diviem cilvēkiem, ja ir brīvība izpausties un ieinteresētība sadarboties. Praksē novēroju, ka mēs joprojām dzīvojam ļoti izteiktā vīriešu kūtrumā interesēties par to, ko sieviete gribētu. Ir ātrā vēlme apmierināt savu vajadzību, bet ārkārtīgi zema ieinteresētība izglītoties un apgrūtināt sevi. Ja džeku jāpierunā kaut kur aiziet, kaut ko izlasīt, tad viņam neko vairs nevajag. Viņš drīzāk ir gatavs partneri pazaudēt un attiecības pilnīgi sačakarēt, nekā konfrontēt sevi un pieņemt, ka var vienkārši pamācīties un piedzīvot kādas lietas citādāk."

Bonijas Blū tūkstotis

Vikija Klišāne uzskata, ka Bonijas Blū gadījums kārtējo reizi pastiprina mītu, ka sekss ir tikai pats akts. "Cilvēki uzskata, ka viņai bija sekss ar visiem šiem cilvēkiem, kaut viņai bija tikai fizisks kontakts. Meitenēm nu bail, ka čaļi to uzskatīs par normu. Tas paņem nost no diskusijas, ka sekss ir kas vairāk un kas dziļāks. Es to par seksu gluži nesauktu. Tur bija tāds eksperiments. Viņa tehniski to izdarīja, bet vai tur bija bauda, vai tur bija "konekšens" ar tiem cilvēkiem? Tas ir jau tādā pornogrāfijas līmenī. Tas kaut kā motivē mūs par to runāt, bet nedomāju, ka kaut ko baigi vērtīgu dod. Visdrīzāk parāda, cik tālu esam gatavi iet atpazīstamības vai naudas dēļ."