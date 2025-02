Dīvainās gaismas debesīs. Ģeoloģe vecu spoku stāstu skaidro ar citu pretrunīgu fenomenu

Paaudzēm ilgi cilvēki Samervilā, Dienvidkarolīnā, redzējuši debesīs to, ko nevar izskaidrot. Nu, vismaz līdz šim neapgāžami un pārbaudāmi skaidrojumi nevienam nav padevušies, tāpēc skaidrs – tie ir spoki! Gaisā redzamās gaismas bumbas nav nekas cits kā laterna, ko nes vilciena notriektās sievietes spoks vietā, kur reiz vijies dzelzceļš. Taču Sūzenai Hogai no ASV Ģeoloģiskā dienesta ir racionālāks, daudz piezemētāks skaidrojums, vēsta "Smithsonian Magazine".

Nav zināms, kurš un kad pirmo reizi piesauca Samervilas spoku gaismas, bet vairums agrīno atsauču ir no pagājušā gadsimta vidus. Tuvējie iedzīvotāji teicās redzam gaisā paceļamies mazas, dažbrīd zilas, dažbrīd zaļas gaismas bumbas vietā, kur reiz bija dzelzceļa sliedes. Un ja vēl "spoks" būtu miermīlīgs. Bet izrādās, ka atmiņu stāsti liecina arī par to, ka bijušas dzirdamas dīvainas skaņas, netālu esošajām ēkām pašas no sevis aizcirtušās durvis, un automašīnās esošie jutuši, ka spēkratu kāds krata.