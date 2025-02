Dīvaina anomālija okeāna dzelmē liecina par senu, globālu notikumu

Viens no lielākajiem šādiem uzslāņojuma paraugiem atklāts Klusā okeāna centrālajā daļā 1976. gadā. Desmitgadēm ilgi tas glabājies Hanoverē, Vācijā. Kolls salīdzina to ar koku gadskārtu gredzeniem – ja tiem vecumu var noteikt pēc gedzenu skaita, tad feromangāna uzslāņojumiem – pēc berilija-10 koncentrācijas slāņos. Jo senāki slāņi, jo mazāka koncentrācija, turklāt tā sarūk ļoti paredzami un vienmērīgi. Berilija-10 pussabrukšanas periods ir 1,39 miljoni gadu, kas nozīmē, ka šajā laikā puse no berilija-10 atomiem būs sabrukuši un kļuvuši par boru-10.

Kolls ar kolēģiem šo slaveno feromangāna paraugu, kas izcelts no kilometriem dziļas dzelmes, pētīja ar masspektrometrijas metodēm, lai noteiktu berilija-10 koncentrāciju dažādos parauga slāņos. Rezultāti liecināja, ka paraugs kopumā ir 20 miljonus gadu sens, bet 10 miljonu gadu laikā kļuvis vien par 3,5 centimetriem biezāks. Turklāt ap šo robežu – 10 miljoniem gadu – feromangāna paraugā konstatēts kas neparasts. Līdz šim brīdim berilija-10 koncentrācija saruka prognozējami, kā to paredz šī izotopa sabrukšanas temps. Taču tad sarukums apstājās, līdz atgriezās pie normas uzslāņojumos, kas ir 12 miljonus gadu seni.

Lai izslēgtu, ka šis rādītājs ir kļūda analīzē, viņa komanda vairākkārt no nulles veica parauga sagatavošanu un analīzi. Katru reizi ar tiem pašiem rezultātiem. Turklāt šī anomālija uzrādījās arī citā feromangāna paraugā, kas iegūts 3000 kilometrus tālāk no pirmā parauga atrašanas vietas. "Tas apliecināja, ka anomālija ir īsta notikuma sekas, ne lokāla neregularitāte."

Bet kādi tad ir skaidrojumi? Vairāki! Kurš ir pareizais – tas vēl jānoskaidro. Viens no tiem liecina, ka berilija-10 anomālijai varētu būt saistība ar okeānu straumēm. Tiek uzskatīts, ka pirms aptuveni 12 miljoniem gadu Antarktikas cirkumpolārā straume jeb Rietumvēju straume kļūva daudz intensīvāka, ietekmējot arī citu straumju plūsmu. Vai berilija-10 anomālija var būt zīme par to laiku, kad aizsākās mūsdienās eksistējošā okeāna plūsmu sistēma? Ja tā, tad berilijam-10 paraugos no dažādām pasaules vietām jābūt nevienmērīgā koncentrācijā. Daudz vairāk paraugu no visiem Zemes okeāniem un no vietām abās puslodēs ļautu atbildēt uz šo jautājumu.